Jornada de goles argentinos en la Champions: doblete de Mac Allister y gritos de Álvarez y Molina
Los jugadores de la Selección Argentina brillaron en la tercera jornada del certamen europeo con actuaciones decisivas en Liverpool, Atlético de Madrid y Roma.
Una jornada vibrante de la UEFA Champions League volvió a tener una marcada impronta nacional. Los futbolistas de la Selección Argentina fueron grandes protagonistas en las distintas canchas del continente, destacándose el brillo individual de Alexis Mac Allister en Inglaterra, junto a los aportes goleadores de Julián Álvarez en Alemania y Nahuel Molina en Italia.
La actuación más sobresaliente de la fecha la firmó Alexis Mac Allister. El mediocampista pampeano convirtió un sensacional doblete para liderar la ajustada victoria del Liverpool por 4-3 frente al Villarreal en Anfield Road. El exjugador de Boca y Argentinos Juniors desplegó toda su jerarquía en el sector central y festejó por duplicado para mantener al conjunto británico en los puestos de vanguardia de la fase de liga.
En territorio germano, Julián Álvarez volvió a acudir al rescate del Atlético de Madrid. La "Araña" convirtió el gol del empate 1-1 frente al Stuttgart en condición de visitante, permitiéndole a la escuadra conducida por Diego Simeone sumar un punto valioso en un trámite sumamente complejo. En el mismo certamen continentales, la Roma firmó una contundente goleada por 4-0 ante el Slovan Bratislava con la presencia anotadora de Nahuel Molina, quien aportó uno de los tantos con una proyectada llegada sobre la banda derecha.
Por su parte, Enzo Fernández estuvo muy cerca de sumarse a la nómina de goleadores albicelestes. En la aplastante victoria por 5-1 del Manchester City frente al AEK Atenas, el mediocampista estrelló un exquisito tiro libre en el travesaño en una noche donde el conjunto de Enzo Maresca no tuvo piedad ante el cuadro griego.
Jornada de goles argentinos en la Champions: doblete de Mac Allister y gritos de Álvarez y Molina
El 1-2 de Alexis Mac Allister para darle vida al Liverpool:
Doblete de Alexis Mac Allister para desatar la locura en Anfield:
Primer gol de Julián Álvarez en la temporada con Atlético de Madrid:
Primer gol de Nahuel Molina con la camiseta de la Roma:
Enzo Fernández estuvo cerca de marcar su gol pero Manchester City terminó festejando:
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