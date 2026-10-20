Jornada de goles argentinos en la Champions: doblete de Mac Allister y gritos de Álvarez y Molina

En territorio germano, Julián Álvarez volvió a acudir al rescate del Atlético de Madrid. La "Araña" convirtió el gol del empate 1-1 frente al Stuttgart en condición de visitante, permitiéndole a la escuadra conducida por Diego Simeone sumar un punto valioso en un trámite sumamente complejo. En el mismo certamen continentales, la Roma firmó una contundente goleada por 4-0 ante el Slovan Bratislava con la presencia anotadora de Nahuel Molina, quien aportó uno de los tantos con una proyectada llegada sobre la banda derecha.