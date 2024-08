El explosivo posteo del novio de la húngara que peleará con Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024

En su publicación, Prejean acusó a Khelif de ser un riesgo para la seguridad de las competidoras y sugirió que Kreko debería pelear contra ella en lugar de Hamori. El hombre apoyó este mensaje con emojis que insinuaban su disposición a enfrentarse a la argelina.

Cuándo se enfrentarán Imane Khelif y Luca Hamori por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024

Luca Hamori, de 23 años, viene teniendo un notable desempeño en el torneo: venció a la irlandesa Grainne Walsh y a la australiana Marissa Williamson para llegar a esta instancia.

Su próximo enfrentamiento contra Khelif será este sábado 3 de agosto a las 12:22 hora de Argentina y podrá seguirse a través de TyC Sports y TV Pública.

El desafiante comentario de la próxima rival de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024

Hámori, que se encuentra enfocada en ganar una medalla, dejó claro que no le interesa lo que se diga en redes sociales: "No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma", afirmó.

Y sumó: "He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar".