Hora y cómo ver en vivo a Maligno Torres en la final de BMX por una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024

El Maligno Torres competirá este miércoles desde las 9.44 de la Argentina, y se podrá ver en vivo por TyC Sports. La final podría suspenderse en caso de lluvia.

Este martes, el argentino de 29 años tuvo una primera performance de 86,24, mejoró en la segunda para garantizar estar entre los nueve finalistas.

El Maligno es medalla de oro en BMX freestyle en los Juegos Suramericanos de 2022 y en los Juegos Panamericanos de 2023.

"Me sentí dentro de todo bien. Sé que puedo estar mejor. Vengo con un problemita respiratorio, lo estoy llevando con un puff para poder respirar un poco mejor, pero no me puedo quejar", dijo el deportista argentino.

"Me siento preparado físicamente. Los golpes que tuve el primer día y el segundo día, realmente no sé cómo los soporté. Hoy en el primer calentamiento lo atravesé al de Canadá...", completó este martes.

Por ahora, la delegación de Argentina no obtuvo ninguna medalla en esta edición. Si bien algunos deportes colectivos siguen en carrera (como el fútbol, el vóley o ambas selecciones de hockey), en cuanto a las disciplinas individuales no hubo grandes resultados; por lo que hay mucha expectativa por lo que pueda lograr Torres Gil este miércoles en París.

Cómo ver en vivo al Maligno Torres en la final de BMX freestyle

El partido de este lunes será transmitido por TyC Sports y TV Pública. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.