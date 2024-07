Llegó la primera: el Maligno Torres ganó el oro en BMX en los Juegos Olímpicos de París 2024

El evento se llevó a cabo en La Concorde, donde Torres comenzó su actuación tras las participaciones del letón Ernest Zebolds y el brasileño Gustavo Batista de Oliveira. En su primera carrera, Torres obtuvo un puntaje de 94.82, situándose al frente con una amplia ventaja.

A pesar de la presión de los otros competidores, Torres se mantuvo firme. El australiano Logan Martin, uno de los favoritos, tuvo una caída en su primera sesión, obteniendo un 64.40, mientras que el francés Anthony Jeanjean y el norteamericano Marcus Christopher también tuvieron dificultades.

maligno torres 2.jpg

El británico Kieran Darren Reilly, quien lideró la clasificatoria, fue el más cercano a Torres con un 93.70 en su primera pasada. En su segunda aparición, Torres obtuvo un 92.12, pero su primer puntaje de 94.82 se mantuvo insuperable.

Torres tuvo que esperar a que los otros seis competidores terminaran sus carreras para confirmar su posición final. Rimu Nakamura de Japón, Anthony Jeanjean de Francia y Justin Dowell de Estados Unidos no lograron superar su puntaje. La emoción aumentó cuando Logan Martin volvió a fallar en su segunda carrera, asegurando al menos la medalla de bronce para Torres.

El norteamericano Marcus Christopher obtuvo un 93.11, dejando la pelea por el oro entre Torres y Reilly. Kieran Darren Reilly, con la posibilidad de superar al argentino, obtuvo un 93.91 en su segunda pasada, asegurando así la medalla de plata.

maligno torres bmx juegos olimpicos paris 3.jpg

La clasificación final en BMX freestyle en los Juegos Olímpicos de París 2024

José "Maligno" Torres (Argentina) - 94.82 Kieran Darren Reilly (Gran Bretaña) - 93.91 Anthony Jeanjean (Francia) - 93.76

El Maligno Torres estaba primero y realizó la segunda presentación

Embed ¡Segunda pasada de Torres Gil! El Maligno está primero en la puntuación y sueña con la medalla dorada.



— TVP (@TV_Publica) July 31, 2024

94.82, la puntuación para Torres Gil en la primera pasada

Embed ¡94.82 es la puntuación para Torres Gil! El representante nacional de BMX freestyle pelea por una medalla.



— TVP (@TV_Publica) July 31, 2024

Así llegó el Maligno Torres a la final de BMX freestyle

El cordobés logró clasificar a la final luego de terminar séptimo en su serie, con un puntaje de 86,66, por lo que se aseguró un diploma olímpico. Este martes, el argentino de 29 años tuvo una primera performance de 86,24, mejoró en la segunda para garantizar estar entre los nueve finalistas.

"Me sentí dentro de todo bien. Sé que puedo estar mejor. Vengo con un problemita respiratorio, lo estoy llevando con un puff para poder respirar un poco mejor, pero no me puedo quejar", dijo el deportista argentino.

"Me siento preparado físicamente. Los golpes que tuve el primer día y el segundo día, realmente no sé cómo los soporté. Hoy en el primer calentamiento lo atravesé al de Canadá...", completó este martes.

El Maligno fue medalla de oro en BMX freestyle en los Juegos Suramericanos de 2022 y en los Juegos Panamericanos de 2023.