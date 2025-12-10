La Copa Argentina 2026 pone primera: cómo será el sorteo y qué equipos participarán
El torneo más federal del país ya tiene confirmados los 64 equipos que lo disputarán y se revelará el cuadro completo desde los 32avos de final en el Predio Lionel Messi.
La Copa Argentina se prepara para abrir un nuevo capítulo en 2026 con un sorteo que, como cada año, captura la atención de clubes de todas las categorías. Este miércoles 10 de diciembre, al mediodía, en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, quedarán delineados los cruces de 32avos de final, el primer paso hacia un certamen que se caracteriza por su imprevisibilidad, su alcance federal y la posibilidad constante de que surjan sorpresas que alteren cualquier pronóstico previo.
Los 64 equipos participantes ya están confirmados y, tal como ocurre en cada edición, la presencia de 34 instituciones del Ascenso otorga un condimento especial. La Copa Argentina ha construido su identidad sobre la base de encuentros inesperados, estadios repletos y noches históricas para clubes que, en otras circunstancias, no tendrían la posibilidad de enfrentarse a los gigantes del país. La edición número 14 promete continuar esa tradición, con un cuadro que será seguido muy de cerca por hinchas, dirigentes y jugadores.
Uno de los datos salientes es que la competencia comenzará en la última semana de enero, con Independiente Rivadavia encargado de dar el puntapié inicial por haber sido el campeón vigente. Este privilegio, ya habitual en el torneo, convierte al club mendocino en el primer protagonista de una grilla que, con el sorteo, se terminará de completar. Allí cada equipo descubrirá su camino y sabrá si deberá afrontar rápidamente un cruce exigente o si podrá avanzar con un recorrido en apariencia más accesible.
La edición 2026 tendrá además una novedad de relevancia: por primera vez se utilizará el VAR desde los octavos de final. Hasta ahora, la herramienta solo había sido aplicada en la definición de 2025, pero su implementación desde una etapa más temprana busca generar mayor equidad en cruces que suelen resolverse por detalles mínimos. La inclusión del videoarbitraje supone un avance en términos de modernización, aunque también abre el debate sobre su impacto en un torneo donde muchas veces la mística supera a la lógica.
Con el sorteo a la vuelta de la esquina, los clubes ya comienzan a imaginar escenarios posibles, viajes largos y desafíos complejos. La Copa Argentina volverá a reunir al país futbolero en un mapa diverso, donde cada llave puede convertirse en una historia inesperada. Este miércoles marcará el inicio oficial de la ilusión para 64 equipos que soñarán con llegar lo más lejos posible en una competencia que, año tras año, reafirma su carácter único dentro del calendario nacional.
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
PRIMERA
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- Boca Juniors
- Central Córdoba (SdE)
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia
- Instituto
- Lanús
- Newell’s Old Boys
- Platense
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
- Sarmiento (Junín)
- Talleres
- Tigre
- Unión
- Vélez Sarsfield
PRIMERA NACIONAL
- Agropecuario
- Atlanta
- Chaco For Ever
- Deportivo Maipú
- Deportivo Morón
- Estudiantes
- Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Tiro de Salta
- San Martín de Tucumán
- San Miguel
- Temperley
- Tristán Suárez
PRIMERA B METROPOLITANA
- Acassuso
- Argentino de Merlo
- Deportivo Armenio
- Midland *Ascendió a la Primera Nacional
- Real Pilar
FEDERAL A
- Argentino de Monte Maíz
- Atenas de Río Cuarto
- Atlético de Rafaela
- Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
- Deportivo Rincón
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Olimpo
- San Martín de Formosa
- Sarmiento La Banda
- Sportivo Belgrano
PRIMERA C
- Camioneros *Ascendió a la Primera B
- Ituzaingó
- Sportivo Barracas
- Claypole
El cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
- Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
- Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
- Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
- Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
- Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
- Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
- Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
- Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
- *A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
- a definir
Final:
- Miércoles 4 de noviembre de 2026.
