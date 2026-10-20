La FIFA tomó una tajante decisión contra el DT de Egipto tras el escándalo con Argentina

También apuntó contra un supuesto penal que, según su interpretación, no fue sancionado antes del gol de Enzo Fernández, y contra la anulación de un tanto de Mostafa Ziko. "Se desestimó un penal para nosotros. Ni siquiera entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta. Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones del mundo", sostuvo el entrenador.

Las fuertes declaraciones del jugador egipcio contra el arbitraje

Mustafa Ziko también expresó su malestar una vez finalizado el partido. El futbolista responsabilizó al árbitro por la eliminación y lanzó acusaciones sobre el desarrollo del encuentro. “El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos. Fue un partido dirigido. Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa”, declaró.

Luego, el delantero redobló sus críticas con otra frase dirigida al seleccionado argentino: “Felicitaciones a Argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto”. Ziko también sostuvo que “el campeonato estaba amañado” y afirmó que, a su entender, “todo estaba decidido desde el principio”.

Egipto analiza una posible apelación ante la FIFA

La Asociación Egipcia confirmó que solicitó los fundamentos completos de las sanciones para estudiar las medidas adoptadas por el Comité de Disciplina. En su comunicado, la entidad explicó que presentó "una solicitud para obtener las razones y considerandos detallados de las decisiones emitidas", con el objetivo de evaluar su posición legal antes de definir si presenta una apelación.

Por ahora, la federación busca conocer en detalle los argumentos de la FIFA para determinar los pasos que seguirá tras los castigos impuestos a su entrenador, al director de la selección y al futbolista.