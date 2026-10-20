La FIFA tomó una tajante decisión contra el DT de Egipto tras el escándalo con Argentina
El Comité de Disciplina impuso tres partidos de suspensión a Hossam Hassan y a su hermano Ibrahim tras la eliminación ante la Selección Argentina.
La FIFA tomó medidas disciplinarias contra integrantes de la delegación de Egipto por los incidentes posteriores al partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. A 105 días de aquel encuentro, la Asociación Egipcia de Fútbol (AEF) comunicó las sanciones aplicadas por el organismo internacional.
El entrenador Hossam Hassan recibió tres fechas de suspensión, la misma cantidad que su hermano Ibrahim Hassan, director de la selección. Por su parte, el futbolista Mustafa Ziko fue castigado con cinco partidos.
Según informó la federación egipcia, las decisiones del Comité de Disciplina estuvieron relacionadas con los gestos del técnico durante el encuentro y las declaraciones del jugador después de la eliminación.
La FIFA confirmó las sanciones tras el partido entre Argentina y Egipto
Uno de los episodios que quedó bajo la lupa fue la reacción de Hossam Hassan durante el partido frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El entrenador realizó gestos que fueron interpretados como antirracistas y también protagonizó momentos de tensión tras la derrota.
Después del encuentro, el técnico cuestionó con dureza el arbitraje y consideró que su equipo había sido perjudicado en jugadas determinantes. "Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés. Se armó un contexto previo y sufrimos las consecuencias", manifestó Hassan.
También apuntó contra un supuesto penal que, según su interpretación, no fue sancionado antes del gol de Enzo Fernández, y contra la anulación de un tanto de Mostafa Ziko. "Se desestimó un penal para nosotros. Ni siquiera entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta. Hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones del mundo", sostuvo el entrenador.
Las fuertes declaraciones del jugador egipcio contra el arbitraje
Mustafa Ziko también expresó su malestar una vez finalizado el partido. El futbolista responsabilizó al árbitro por la eliminación y lanzó acusaciones sobre el desarrollo del encuentro. “El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara y evidente. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos. Fue un partido dirigido. Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa”, declaró.
Luego, el delantero redobló sus críticas con otra frase dirigida al seleccionado argentino: “Felicitaciones a Argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto”. Ziko también sostuvo que “el campeonato estaba amañado” y afirmó que, a su entender, “todo estaba decidido desde el principio”.
Egipto analiza una posible apelación ante la FIFA
La Asociación Egipcia confirmó que solicitó los fundamentos completos de las sanciones para estudiar las medidas adoptadas por el Comité de Disciplina. En su comunicado, la entidad explicó que presentó "una solicitud para obtener las razones y considerandos detallados de las decisiones emitidas", con el objetivo de evaluar su posición legal antes de definir si presenta una apelación.
Por ahora, la federación busca conocer en detalle los argumentos de la FIFA para determinar los pasos que seguirá tras los castigos impuestos a su entrenador, al director de la selección y al futbolista.
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