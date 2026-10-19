La particular votación del Balón de Oro que tiene a Cristiano Ronaldo muy por encima de Messi
Una encuesta publicada en la plataforma oficial del premio busca elegir la mejor edición de la historia del galardón. No obstante, cuenta con una curiosidad.
La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una votación vinculada al Balón de Oro. La plataforma oficial del premio lanzó una iniciativa para que los aficionados elijan cuál fue la mejor edición del galardón entre las obtenidas por diez leyendas del fútbol.
La elección, que permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a las 00.00, hora de París, permite seleccionar una temporada concreta de futbolistas que conquistaron el premio en al menos dos oportunidades.
Sin embargo, la modalidad tiene una particularidad: cada voto cuesta un euro y los usuarios pueden votar más de una vez, incluso por el mismo ganador. La participación también permite acceder a un sorteo de dos entradas para la ceremonia de este año y descargar una imagen icónica del trofeo.
Cristiano Ronaldo lidera con su Balón de Oro de 2008
Entre los resultados parciales, el premio que Ronaldo obtuvo en 2008 se impone con el 62% de los votos. Aquella distinción llegó durante su etapa en Manchester United y marcó el inicio de una colección de cinco Balones de Oro para el portugués.
La diferencia con Messi es considerable. El galardón que el argentino recibió en 2012 suma el 13%, pese a que ese año quedó asociado a uno de los registros individuales más extraordinarios de su carrera: convirtió 91 goles en 69 partidos durante el año calendario y consiguió su cuarto premio consecutivo.
La distribución de los votos puede influir en el resultado, ya que los seguidores de Messi tienen ocho ediciones diferentes para elegir entre sus conquistas.
¿Qué otros Balones de Oro aparecen entre los candidatos?
La lista incluye a otras figuras históricas que ganaron el premio en varias ocasiones, como Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.
Entre las opciones más votadas después de los dos principales candidatos aparecen el Balón de Oro de Messi de 2023, con el 9%, y el de Cristiano Ronaldo de 2007, con el 7%. La edición de 2016 del portugués registra el 2%, mientras que otros premios de ambos futbolistas reúnen porcentajes menores.
El reconocimiento de Messi en 2023 llegó después de su consagración en el Mundial de Qatar. En aquella temporada también ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con Paris Saint-Germain.
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