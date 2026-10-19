La particular votación del Balón de Oro que tiene a Cristiano Ronaldo muy por encima de Messi

La distribución de los votos puede influir en el resultado, ya que los seguidores de Messi tienen ocho ediciones diferentes para elegir entre sus conquistas.

¿Qué otros Balones de Oro aparecen entre los candidatos?

La lista incluye a otras figuras históricas que ganaron el premio en varias ocasiones, como Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Entre las opciones más votadas después de los dos principales candidatos aparecen el Balón de Oro de Messi de 2023, con el 9%, y el de Cristiano Ronaldo de 2007, con el 7%. La edición de 2016 del portugués registra el 2%, mientras que otros premios de ambos futbolistas reúnen porcentajes menores.

El reconocimiento de Messi en 2023 llegó después de su consagración en el Mundial de Qatar. En aquella temporada también ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con Paris Saint-Germain.