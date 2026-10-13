La sanción que podría recibir Cristiano Ronaldo en Portugal: el antecedente que lo condena
El delantero permanece suspendido de manera preventiva después de abandonar la concentración tras un conflicto con el entrenador Jorge Jesús. El reglamento contempla varios meses de castigo.
Cristiano Ronaldo atraviesa un momento de tensión con la Selección de Portugal y podría recibir una sanción disciplinaria por su salida anticipada de la concentración. El delantero del Al Nassr está suspendido de manera preventiva mientras la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) analiza el expediente abierto tras su enfrentamiento con el entrenador Jorge Jesus.
El reglamento contempla una suspensión de entre uno y seis meses, aunque el pedido de disculpas público del capitán podría reducir el castigo. En ese escenario, existe la posibilidad de que vuelva a estar disponible para la fecha FIFA de noviembre, siempre que se le aplique la pena mínima y se cumplan los plazos previstos.
Sin embargo, el antecedente de Ricardo Carvalho, quien recibió un año de suspensión tras abandonar el seleccionado en 2011, instaló una preocupación adicional alrededor del caso del máximo goleador portugués.
¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración?
El conflicto se produjo el 30 de septiembre, después de la victoria de Portugal por 2-1 frente a Noruega, en Oslo. Cristiano no ingresó al campo de juego, pese a haber calentado durante buena parte del segundo tiempo, y terminó abandonando la concentración. La decisión generó repercusiones dentro del seleccionado y derivó en la apertura de un expediente por parte de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la FPF.
El delantero reconoció la gravedad de lo sucedido y se refirió a su condición de capitán al explicar su postura. “No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya pedí perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias”, expresó en un mensaje publicado en sus redes sociales.
De acuerdo con el artículo 160 del reglamento disciplinario citado en el caso, la sanción puede oscilar entre uno y seis meses. El pedido de disculpas podría funcionar como un atenuante y dejar el castigo en un máximo de tres meses, aunque la decisión final depende de las autoridades disciplinarias.
¿Cuándo podría volver Cristiano Ronaldo a Portugal?
La suspensión preventiva comenzó a regir desde que el atacante dejó el plantel. Por eso, en Portugal contemplan la posibilidad de que el tiempo transcurrido sea considerado al momento de establecer la duración definitiva de la pena. Si recibe el castigo mínimo, Cristiano podría regresar para la fecha FIFA de noviembre. Por ahora, no existe una resolución definitiva que confirme la fecha de su vuelta.
Pese al conflicto, las señales públicas de la Federación y del entrenador Jorge Jesus apuntan a mantener abierta la posibilidad de una reconciliación. El presidente de la FPF, Pedro Proença, también dejó abierta la puerta para el regreso del futbolista una vez que se resuelva su situación disciplinaria.
El antecedente de Ricardo Carvalho que genera preocupación
El caso que volvió a instalarse en la discusión ocurrió en 2011 y tuvo como protagonista a Ricardo Carvalho. El defensor abandonó la concentración de Portugal antes de un partido tras mantener diferencias con el entonces entrenador, Paulo Bento. La FPF respondió con una sanción de un año fuera del seleccionado, una medida mucho más severa que la que actualmente podría afrontar Cristiano Ronaldo.
El episodio también dejó una declaración llamativa del propio CR7, quien por entonces respaldó la idea de que ningún futbolista tiene garantizado su lugar en el equipo. “Nadie tiene un puesto asegurado en la selección. El que sea mejor, ese es el que jugará”, había afirmado sobre la situación de su compañero. La comparación no significa que Cristiano vaya a recibir necesariamente el mismo castigo. Su caso está bajo análisis y existen diferencias que deberán evaluar las autoridades antes de tomar una decisión.
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