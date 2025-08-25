Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

A pesar del desgaste en la clasificación ante Central Córdoba, el equipo de Mauricio Pellegrino no tendrá compromisos entresemana y por eso podrá poner lo mejor que tenga a disposición. Consciente de que un triunfo lo posicionaría muy bien de cara a los playoffs, Lanús saldrá a buscar un buen resultado.

Formaciones de Lanús vs. River por el Torneo Clausura

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Datos de Lanús vs. River por el Torneo Clausura