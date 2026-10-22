Lionel Messi desató la locura en Oviedo: rompió el protocolo y firmó camisetas en España

¿Por qué Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes?

El reconocimiento a la Pulga se fundamenta en su extraordinaria carrera futbolística y en el impacto de su trabajo solidario. El jurado destacó al argentino como “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol”. Además, resaltó “su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se entrega desde 1987 y reconoce a personalidades o instituciones que sobresalen por sus logros y valores en el ámbito deportivo. La ceremonia contará también con la presencia de figuras destacadas de la cultura y el pensamiento, como la artista Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el ensayista Timothy Garton Ash, distinguidos en otras categorías.