Lionel Messi desató la locura en Oviedo: rompió el protocolo y firmó camisetas en España
El capitán argentino arribó al Hotel Reconquista junto a Antonela Roccuzzo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Una multitud lo recibió con ovaciones.
Lionel Messi ya está en Oviedo, España, donde este viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino arribó al Hotel Reconquista poco después del mediodía y desató la euforia de los hinchas que se acercaron para verlo de cerca.
Vestido de negro y acompañado por Antonela Roccuzzo, el capitán de la Selección argentina fue recibido entre gritos de “¡Messi, Messi!” y el sonido de las gaitas, en una jornada que reunió a distintas personalidades distinguidas por la Fundación Princesa de Asturias. Después de posar junto al cartel de los premios, el futbolista se fotografió con su esposa a pedido de los presentes.
Sin embargo, el momento más celebrado llegó cuando decidió acercarse a la gente que lo esperaba detrás de las vallas, pese al protocolo previsto para su llegada. Con tranquilidad, el 10 se abrió paso entre los fanáticos, firmó camisetas de la Selección argentina y del Barcelona y se tomó un momento para saludar a quienes aguardaban desde hacía horas para verlo.
Messi llegó a Oviedo y revolucionó la ciudad antes de recibir el premio
La expectativa por la presencia del campeón del mundo en Asturias también quedó reflejada en la convocatoria para una actividad con estudiantes de colegios de la región. Durante la tarde, Messi participará de un encuentro en el Palacio de los Deportes de Oviedo con alumnos que formaron parte del programa cultural Toma la palabra, que incluyó un capítulo dedicado a “El juego del 10”.
El interés fue extraordinario: las 4.700 entradas gratuitas disponibles se agotaron en apenas 13 minutos desde su publicación en la página web de la Fundación Princesa de Asturias. La actividad forma parte de la agenda previa a la ceremonia oficial, que tendrá lugar este viernes en el Teatro Campoamor. Allí, Messi compartirá la distinción con otras figuras reconocidas en diferentes disciplinas.
¿Por qué Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes?
El reconocimiento a la Pulga se fundamenta en su extraordinaria carrera futbolística y en el impacto de su trabajo solidario. El jurado destacó al argentino como “el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol”. Además, resaltó “su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se entrega desde 1987 y reconoce a personalidades o instituciones que sobresalen por sus logros y valores en el ámbito deportivo. La ceremonia contará también con la presencia de figuras destacadas de la cultura y el pensamiento, como la artista Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el ensayista Timothy Garton Ash, distinguidos en otras categorías.
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