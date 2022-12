El posteo de Lionel Messi que busca convertirse en el más likeado de la historia de Instagram

En poco más de 24 horas, la publicación de Messi, un carrusel de fotos sobre la final, alcanzó unos 53 millones de "me gusta", y quedó cerca de la primera: la imagen del huevo, de la cuenta @world_record_egg que contaba con 56 millones pero en el último tiempo bajó a 55 a partir de una campaña viral.

"Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", escribió Messi en su cuenta donde tiene 400 millones de seguidores. "El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos... Lo logramos!!!", agregó el astro rosarino, además de agradecer el apoyo de los hinchas y de su familia.