Lionel Messi vuelve al MetLife: de su hat-trick a Brasil hasta su renuncia a la Selección Argentina

El gran recuerdo del hat-trick ante Brasil

Se trata de uno de los partidos más importantes del futbolista argentino: aquel 9 de junio de 2012 le marcó tres goles a la Verdeamaerela en un triunfo 4-3 en un amistoso. Una de las actuaciones que será recordadas por siempre y que quedarán guardadas en los festejos de los hinchas por vencer a un gran equipo.

image.png

El duro golpe de la derrota contra Chile en la final de la Copa América 2016

El MetLife Stadium fue escenario de una de las derrotas más dolorosas de Lionel Messi con la Selección Argentina. El 26 de junio de 2016, la Albiceleste cayó por penales ante Chile, que se coronó campeón de la Copa América Centenario (la segunda consecutiva, tras la consagración en 2015).

En aquella oportunidad, una vez finalizado el encuentro, sorprendió al mundo de fútbol al anunciar su retiro del conjunto nacional: "Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", expresó muy dolido ante las cámaras generando uno de los impactos más fuertes de la historia. Y además, agregó: "Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está".

image.png

Ahora, con una realidad totalmente distinta luego de ser campeón de América y del mundo, Lionel Messi tiene la gran chance de conseguir un triunfo ante Chile que meta a la Selección Argentina en los cuartos de final de la competencia dónde se está defendiendo el título conseguido en 2021.

El historial completo de la Selección Argentina en el MetLife Stadium

La Selección Argentina disputó, en total, cinco partidos en el MetLife Stadium: ganó 2 y empató 3. El único encuentro oficial fue la igualdad por 0-0 frente a Chile en 2016 (los trasandinos se impusieron en los penales y se coronaron campeones de la Copa América 2016).

09/06/2012: Argentina 4-3 Brasil (3 goles de Messi, y uno de Federico Fernández)

15/11/2013: Argentina 0-0 Ecuador

31/03/2015: Argentina 2-1 Ecuador (goles de Sergio Agüero y Javier Pastore)

26/06/2016: Argentina 0-0 Chile

11/09/2018: Argentina 0-0 Colombia