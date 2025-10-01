Los 11 de Diego Placente para que Argentina se mida ante Australia por el Mundial Sub 20

Qué dijo Diego Placente sobre Australia, el rival de Argentina en la fecha 2 del Mundial

El entrenador advirtió que el próximo rival será un hueso duro de roer en esta segunda presentación: “Australia es un gran equipo, se nota que más alla de los jugadores que tiene, está muy trabajado. Hace muchos días que están en Chile y en esas cosas se ven los pequeños detalles. Mientras otros equipos agarran solidez a lo largo del torneo, ellos ya la tienen por todo lo entrenado", expresó en conferencia de prensa.