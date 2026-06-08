Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Islandia, último antes del Mundial 2026

image

Los 11 de Lionel Scaloni: la probable formación de Argentina ante Islandia

Otra de las cuestiones que sigue de cerca Scaloni es la situación de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, quienes serían preservados debido a distintas molestias físicas. Ante ese escenario, Agustín Giay podría repetir en el lateral derecho o bien ingresar Nicolás Capaldo, dos futbolistas que se encuentran trabajando con el plantel como alternativas de emergencia.

La formación que se perfila para enfrentar a Islandia sería: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El encuentro representará la última oportunidad para que Scaloni saque conclusiones antes de confirmar definitivamente el equipo que buscará iniciar con el pie derecho el camino de Argentina en el Mundial 2026.