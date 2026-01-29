Mal momento para Benito Fernández: "Por tercera vez en mi país me fundí"

“Mis proveedores cobraban antes que yo. No tenía margen para sostenerlo”, detalló. En la alta costura, en cambio, el esquema es distinto: “Trabajo con señas, compro el género y cuando entrego el vestido, me pagan. Eso hace toda la diferencia”. Fernández también expresó preocupación por el impacto de las importaciones y el consumo. “No estoy en contra de competir, pero la apertura fue demasiado brusca y sin acompañamiento para la industria local”, advirtió.

Y fue más allá: “El ingreso masivo de ropa china me da pánico”. Para el diseñador, el problema no es la competencia en sí, sino la falta de un marco que permita sobrevivir a los talleres y marcas pequeñas. “El diseño argentino existe y es competitivo. Lo que falta es una decisión política para que esta industria deje de desaparecer”, concluyó.