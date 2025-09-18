Manchester City vs. Napoli, por la Champions League: resultado en vivo
Los Ciudadanos de Guardiola reciben al conjunto de Conte en el inicio de la fase de grupos, con promesa de gran espectáculo europeo.
La Champions League 2025/26 vuelve a tomar protagonismo y uno de los duelos más atractivos de la primera jornada tendrá lugar en Inglaterra. Este jueves, Manchester City será anfitrión de Napoli en el Etihad Stadium en un choque que reúne a dos equipos con entrenadores de enorme prestigio y planteles cargados de talento. El árbitro alemán Felix Zwayer será el encargado de impartir justicia en un partido que promete intensidad desde el arranque.
El conjunto inglés llega con confianza tras golear 3-0 al Manchester United en el clásico de la Premier League, resultado que le permitió recuperar parte del terreno perdido después de dos derrotas consecutivas como local ante Brighton y Tottenham. Los dirigidos por Pep Guardiola se caracterizan por su propuesta ofensiva y buscarán trasladar esa superioridad a la máxima competición continental, donde defienden el título.
Enfrente estará un Napoli renovado bajo la conducción de Antonio Conte. El equipo del sur de Italia viene de imponerse 3-1 a Fiorentina en la Serie A, resultado que le permitió escalar en la tabla y encarar con entusiasmo este estreno europeo. También había superado a Cagliari y Sassuolo en el arranque de la liga, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque, dos atributos clave que su nuevo técnico intenta potenciar.
Los antecedentes entre ambos equipos se remontan a 2011 y 2017, con un saldo parejo: dos triunfos para el City, uno para Napoli y un empate. Esos cruces quedaron en la memoria por el alto nivel de juego y la cantidad de goles, lo que alimenta la expectativa de un espectáculo similar en esta edición.
Para Guardiola, este inicio es clave en un grupo competitivo donde cada punto puede ser determinante. Para Conte, representa la oportunidad de ratificar que su proyecto en Napoli puede competir de igual a igual con los gigantes de Europa. La mesa está servida para un debut electrizante en el Etihad, con dos estilos diferentes pero la misma ambición: arrancar la Champions con el pie derecho.
Manchester City vs. Napoli: probables formaciones
- Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.
- Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. DT: Antonio Conte.
Manchester City vs. Napoli: otros datos
- Horario: 16:00.
- Estadio: Etihad.
- Árbitro: Felix Zwayer.
- VAR: Christian Dingert.
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
