Manuel Adorni, sobre el Día Internacional del Zurdo: "Jamás ningunearía a Diego Maradona"

El ninguneo de Manuel Adorni a Diego Maradona

Manuel Adorni destacó el Día Internacional del Zurdo ayer para enviar un saludo a distintas figuras del deporte y la música. En esa línea, expresó: “Quiero saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”.

Sin embargo, la falta de mención a Maradona no pasó desapercibida. Los periodistas presentes en la sala se apresuraron a señalar la omisión. Al recibir la observación, Adorni intentó excusarse diciendo, “Ah… Sí, era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío señores”, lo que fue interpretado como una señal de desinterés del histórico capitán de la Selección Argentina.

En diálogo con La Red, sumó: “Se me cruzaron jugadores de la Selección y después se me empezaron a cruzar de otros deportes. No tuve ninguna intención de obviar a nadie y, de hecho, debo haber obviado a un montón de deportistas más”.