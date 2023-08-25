Cortes de tránsito por la media maratón de Buenos Aires: horas confirmadas
El domingo se llevará a cabo una nueva edición de la carrera más importante a nivel de inscriptos de las que se realizan en el país.
Este domingo 27 de agosto de 2023 se realizará una edición histórica de la media maratón de Buenos Aires, con récord de inscriptos, y se espera una verdadera fiesta en las calles de la Capital Federal. 21k
Esta vez los 21k de Buenos Aires tendrán un nuevo recorrido, más rápido para los competidores, y a los 23 mil inscriptos se esperan alrededor de 7 mil más participando por fuera de los anotados, por lo cual, habrá unas 30 mil personas corriendo por las calles de la Ciudad.
El domingo desde bien temprano habrá cortes de calles en la ciudad, que se mantendrán hasta cerca del mediodía.
Cortes de tránsito previstos para el domingo
Para el domingo se harán los siguientes cortes de calles:
ZONA 1 - CORTE 4 AM - CORTE TOTAL 5 AM
- ALCORTA Y ALSINA
- LUGONES Y OMBÚES
- OMBÚES Y ALCORTA
- OLLEROS Y MÉNDEZ
- TORNQUIST Y OMBÚES
- BELLO Y ALSINA
- LUGONES Y DORREGO
- LIBERTADOR Y DORREGO
- DORREGO Y FREYRE
- ALCORTA Y ROLDÁN
- ALCORTA Y LEVILLIER
- LUGONES Y SARMIENTO
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ZONA 2 - CORTE 5 AM - CORTE TOTAL 6,15 AM
- ALCORTA Y CASARES
- CHONINO Y CAVIA
- ALCORTA Y CAVIA
- SALGUERO Y GELLY
- ALCORTA Y SALGUERO
- SAN MARTÍN DE TOURS Y MARTÍN CORONADO
- ALCORTA Y SAN MARTÍN DE TOURS
- ORTIZ DE OCAMPO Y CASTEX
- ALCORTA Y ORTIZ DE OCAMPO
- ALCORTA Y ALEJANDRO AGUADO
- ALCORTA Y SIVORI
- ALCORTA Y MARISCAL CASTILLA
- ALCORTA Y TAGLE
- ALCORTA Y TAGLE
- ALCORTA Y AUSTRIA
- ALCORTA Y AUSTRIA
- ALCORTA Y BIBILONI
- ALCORTA Y VICTOR GONZALEZ
- ALCORTA Y PUEYRREDÓN
- ALCORTA Y PETTORUTI
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ZONA 3 - CORTE 4 AM - CORTE TOTAL 6,15 AM
AV. 9 DE JULIO MANO HACIA RETIRO ( SUR )
- 9 DE JULIO Y ARROYO
- 9 DE JULIO Y ARENALES
- 9 DE JULIO Y SANTA FE
- 9 DE JULIO Y PARAGUAY
- 9 DE JULIO Y VIAMONTE
- 9 DE JULIO Y CORRIENTES
- 9 DE JULIO Y BME. MITRE
- 9 DE JULIO E HIPÓLITO YRIGOYEN
- 9 DE JULIO Y ALSINA
- 9 DE JULIO Y MORENO
- 9 DE JULIO Y MÉXICO
- 9 DE JULIO Y CHILE
- 9 DE JULIO CENTRAL Y ESTADOS UNIDOS
- 9 DE JULIO CENTRAL Y SAN JUAN
- CARLOS PELLEGRINI MANO HACIA RETIRO ( SUR )
- CARLOS PELLEGRINI Y JUNCAL
- SUIPACHA Y JUNCAL
- CARLOS PELLEGRINI Y ARENALES
- CARLOS PELLEGRINI Y SANTA FE
- SUIPACHA Y SANTA FE
- MARCELO T DE ALVEAR Y SUIPACHA
- CARLOS PELLEGRINI Y MARCELO T ALVEAR
- CARLOS PELLEGRINI Y PARAGUAY
- CÓRDOBA Y ALEM
- CÓRDOBA Y SUIPACHA
- CARLOS PELLEGRINI Y CÓRDOBA
- CARLOS PELLEGRINI Y VIAMONTE
- TUCUMAN Y SUIPACHA
- CARLOS PELLEGRINI Y TUCUMAN
- CARLOS PELLEGRINI Y VIAMONTE
CENTRO
- TUCUMAN Y ALEM
- CORRIENTES Y SUIPACHA
- CORRIENTES Y ESMERALDA
- TUCUMAN Y MAIPU
- CORRIENTES Y MAIPÚ
- TUCUMAN Y SAN MARTIN
- SARMIENTO Y SAN MARTÍN
- CORRIENTES Y SAN MARTÍN
- TUCUMAN Y RECONQUISTA
- CORRIENTES Y RECONQUISTA
- CORRIENTES Y 25 DE MAYO
- CORRIENTES Y ALEM
- ALEM Y SARMIENTO
- ALEM Y PERÓN
- ALEM Y BME. MITRE
- BME MITRE Y RECONQUISTA
- RECONQUISTA Y RIVADAVIA
- DIAGONAL NORTE Y BME. MITRE
- DIAGONAL NORTE Y MAIPÚ
- DIAGONAL NORTE Y ESMERALDA
- DIAGONAL NORTE Y SUIPACHA
- CARLOS PELLEGRINI Y SARMIENTO
- CARLOS PELLEGRINI Y J. D . PERON
- CARLOS PELLEGRINI Y BME. MITRE
- RIVADAVIA Y SUIPACHA
- CARLOS PELLEGRINI Y RIVADAVIA
- BERNARDO DE IRIGOYEN Y AV DE MAYO
- BERNARDO DE IRIGOYEN E HIPÓLITO YRIGOYEN
- BERNARDO DE IRIGOYEN Y ALSINA
- TACUARI Y MORENO
- BERNARDO DE IRIGOYEN Y MORENO
CENTRO ( SUR - SAN TELMO )
- BERNARDO DE IRIGOYEN Y BELGRANO
- BELGRANO Y TACUARÍ
- BELGRANO Y PIEDRAS
- DIAGONAL SUR Y CHACABUCO
- DIAGONAL SUR Y PERÚ
- DIAGONAL SUR Y BOLÍVAR
- HIPÓLITO YRIGOYEN Y DEFENSA
- HIPÓLITO YRIGOYEN Y BALCARCE
- HIPÓLITO YRIGOYEN Y PASEO COLÓN
- BALCARCE Y ALSINA
- PASEO COLÓN Y ALSINA
- PASEO COLÓN Y MORENO
- PASEO COLÓN Y BELGRANO
- PASEO COLÓN Y VENEZUELA
- BALCARCE Y MÉXICO
- MÉXICO Y PASEO COLÓN
- BALCARCE Y CHILE
- PASEO COLÓN Y CHILE
- PASEO COLÓN E INDEPENDENCIA
- SAN LORENZO Y BALCARCE
- INDEPENDENCIA Y BALCARCE
- INDEPENDENCIA Y DEFENSA
- BOLÍVAR Y CHILE
- INDEPENDENCIA Y BOLÍVAR
- ESTADOS UNIDOS Y PERO
- INDEPENDENCIA Y PERÚ
- CHACABUCO Y CHILE
- INDEPENDENCIA Y CHACABUCO
- ESTADOS UNIDOS Y PIEDRAS
- INDEPENDENCIA Y PIEDRAS
- CHILE Y TACUARI
- INDEPENDENCIA Y TACUARÍ
- INDEPENDENCIA Y 9 DE JULIO
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ZONA 4 - CORTE 5 AM - CORTE TOTAL 6,15 AM
- LIBERTADOR Y JUNCAL
- LIBERTADOR Y MAIPÚ
- LIBERTADOR Y SAN MARTÍN
- LIBERTADOR RETIRO
- LIBERTADOR Y ESMERALDA
- LIBERTADOR Y SUIPACHA
- LIBERTADOR Y CARLOS PELLEGRINI
- LIBERTADOR Y CERRITO
- LIBERTADOR Y POSADAS
- LIBERTADOR Y LIBERTAD
- LIBERTADOR MONTEVIDEO
- LIBERTADOR Y RODRIGUEZ PEÑA
- LIBERTADOR Y CALLAO
- CALLAO Y POSADAS
- LIBERTADOR Y AYACUCHO
- LIBERTADOR Y SCHIAFFINO
- LIBERTADOR Y POSADAS
- LIBERTADOR Y ALVEAR
- LIBERTADOR Y PUEYRREDÓN
- LIBERTADOR Y AGOTE
- LIBERTADOR Y REPÚBLICA LÍBANO
- LIBERTADOR Y AGÜERO
- LIBERTADOR Y AUSTRIA
- LIBERTADOR Y TAGLE
- LIBERTADOR Y PEREYRA LUCENA
- LIBERTADOR Y MARISCAL CASTILLA
- LIBERTADOR Y BILLINGHURST
- LIBERTADOR Y ORTIZ DE OCAMPO
- ZENTENO Y CORONEL DIAZ
- LIBERTADOR Y CORONEL DIAZ
- LIBERTADOR Y BULNES
- LIBERTADOR Y RUGGIERI
- SALGUERO Y CERVIÑO
- LIBERTADOR Y SALGUERO
- LIBERTADOR Y SCALABRINI ORTIZ
- LIBERTADOR Y UGARTECHE
- ARABE SIRIA Y SEGUI
- LIBERTADOR Y ARABE SIRIA
- LIBERTADOR Y LAFINUR
- SEGUI Y REPÚBLICA DE LA INDIA
- LIBERTADOR REPÚBLICA DE LA INDIA
- LIBERTADOR Y SARMIENTO
CAMPEONATO ARGENTINO DE MEDIO MARATÓN
La prueba –incluida en el calendario internacional de W.A. con la categoría de “Label Race”- también abarca el Campeonato Argentino de Medio Maratón, siendo fiscalizada por la Confederación Argentina de Atletismo y la Federación Atlética Metropolitana.
PACERS, CORRALES, CIRCUITO...Los participantes del medio maratón contarán con el apoyo de “pacers” que irán indicando los ritmos de carrera (habrá para 4.30 m por kilómetro, 5 m., 5.30 m, 6.00 y 6.30 m.
Los puestos de hidratación (agua e isotónica) y aprovisionamiento estarán en los kilómetros 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 y en la llegada.
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