Marcos Rojo palpitó el Superclásico con River: "Será una lida prueba"

"Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo. Espero que las cosas nos salgan bien, estamos trabajando para eso. Ganar estos partidos te puede marcar el camino, nos puede hacer muy bien", agregó. En cuanto a condición física, dijo: "Me siento muy bien, hice una buena pretemporada y tuve la mala suerte de lesionarme. Me costó volver pero pude hacerlo de a poco".

Por otra parte, el exjugador del Manchester United explicó la magnitud que genera este encuentro: "Es especial. Ayer salí de casa y cada personas que te cruzás te dice que hay que ganar. Ya nos tocó jugar esta clase de partidos y hay que afrontarlo como tal".

"Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a los más importante de mi carrera. He jugado Argentina-Brasil y el de Manchester, pero este no tiene comparación", destacó.

El encuentro se disputará este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 15:30. En caso de igualdad en tiempo regular, el ganador se definirá una serie de penales.

Previa superclásica: mirá la conferencia de Marcos Rojo y Nacho Fernández

