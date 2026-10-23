Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y fue ovacionado en España junto a Antonela
El capitán de la Selección Argentina recibió la distinción deportiva en una ceremonia realizada en Oviedo, con la presencia de la princesa Leonor y los Reyes de España.
Lionel Messi vivió una nueva jornada histórica este viernes al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino participó de la ceremonia en el teatro Campoamor, en la ciudad española de Oviedo, donde fue recibido con una ovación del público y estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo.
El futbolista subió al escenario junto a otros premiados y recibió la distinción de manos de la princesa Leonor. Con una amplia sonrisa, saludó a los presentes mientras los aplausos acompañaban uno de los momentos más destacados del evento.
La Fundación Princesa de Asturias compartió imágenes del instante en que el capitán argentino aceptó el galardón. Durante la ceremonia, una presentadora leyó los argumentos del jurado para reconocer la carrera del rosarino.
¿Por qué Messi recibió el Premio Princesa de Asturias?
La distinción destacó tanto los logros deportivos del campeón del mundo como su trabajo solidario. Entre los motivos expuestos, se hizo referencia a su extraordinario talento, su trayectoria y las iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la educación y la salud de los chicos más vulnerables.
“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva, deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, expresó la presentadora al leer el fallo.
La explicación también puso el foco en los valores personales y deportivos del argentino. “Y porque se ha ganado el respeto y admiración de todos con su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, el jurado ha concedido el galardón a Leo Messi”, concluyó.
Tras escuchar la fundamentación, el 10 estrechó la mano de Leonor y recibió el premio mientras Antonela lo observaba desde el público con una sonrisa.
El mensaje de Messi tras conocer el reconocimiento
Aunque no pronunció un discurso durante la ceremonia de entrega, el futbolista había expresado su agradecimiento en junio, cuando se anunció que sería distinguido: “Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, había manifestado.
La jornada también incluyó una audiencia con la princesa Leonor en el Hotel Reconquista, donde se reunieron los distintos ganadores. Cada uno recibió la medalla de Asturias en un estuche azul, antes de participar de la tradicional fotografía oficial.
La ovación de los fanáticos y el encuentro con los chicos
La visita de Messi a Oviedo estuvo marcada por el cariño de los admiradores. Desde su llegada a España, el jueves, el rosarino se acercó a los seguidores que lo esperaban frente al hotel, muchos de ellos con camisetas de la Selección Argentina y del Barcelona.
Antes de la ceremonia principal, el capitán argentino también participó de un encuentro con niños y adolescentes en un estadio, donde fue ovacionado por más de 6.000 personas.
“Antes que nada quiero agradecer todo el cariño. Hacía mucho tiempo que no venía por España y poder llegar y recibir este cariño otra vez es una felicidad enorme y un privilegio. Espero que este ratito que tenemos lo podamos disfrutar y pasarla bien”, expresó ante los presentes.
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