Inédito: Messi se burló de sí mismo por decir "fulbo"

"Ahora me queda disfrutar de lo que me falta que no se cuánto será y de disfrutar de lo que hice siempre como lo hice toda mi carrera, amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del 'fulbol' y, nada, muchas gracias", cerró entre risas su discurso.

Embed HOLA @RAEinforma



fútbol o futbol O fulbol



(Del ingl. football).



1. m. Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer entrar un balón por una portería conforme a reglas determinadas.



GRACIASpic.twitter.com/64q1APwLGw — minutouno (@minutounocom) March 27, 2023