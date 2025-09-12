Newell's vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La situación de Atlético Tucumán es más estable, aunque con altibajos. Después de un empate agónico con Sarmiento y una goleada a Talleres, el equipo venía levantando, pero sufrió un freno tras perder con Gimnasia en un partido con polémica en el que se quedó con diez jugadores.

Ahora, el "Decano" buscará reponerse ante el equipo que lo eliminó en el torneo federal. Para conseguirlo, deberá superar dos desafíos: romper la racha de cinco derrotas consecutivas contra equipos dirigidos por Cristian Fabbiani, y mejorar su rendimiento como visitante, ya que de los once partidos jugados fuera del José Fierro este año, solo ha ganado uno.

Formaciones de Newell's vs Atlético Tucumán

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Datos de Newell's vs. Atlético Tucumán