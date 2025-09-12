Newell's vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El conjunto del "Ogro" Fabbiani busca recuperarse tras dos derrotas consecutivas, mientras que el "Decano", de campaña irregular, quiere sumar en Rosario.
Newell's y Atlético Tucumán se miden este viernes en Rosario, el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.
Newell's Old Boys atraviesa un semestre complicado. Con solo una victoria en siete fechas, el equipo no levanta cabeza, y encima, a la mala racha deportiva se suma una gran incertidumbre institucional a menos de cuatro meses de las elecciones en el club.
La derrota en el clásico ante Rosario Central, con el gol de Ángel Di María que dio la vuelta al mundo, empeoró aún más el clima. Sin embargo, la esperanza de los hinchas se centra en la Copa Argentina, donde el equipo se enfrentará a Belgrano por los cuartos de final a mediados de semana.
La situación de Atlético Tucumán es más estable, aunque con altibajos. Después de un empate agónico con Sarmiento y una goleada a Talleres, el equipo venía levantando, pero sufrió un freno tras perder con Gimnasia en un partido con polémica en el que se quedó con diez jugadores.
Ahora, el "Decano" buscará reponerse ante el equipo que lo eliminó en el torneo federal. Para conseguirlo, deberá superar dos desafíos: romper la racha de cinco derrotas consecutivas contra equipos dirigidos por Cristian Fabbiani, y mejorar su rendimiento como visitante, ya que de los once partidos jugados fuera del José Fierro este año, solo ha ganado uno.
Formaciones de Newell's vs Atlético Tucumán
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.
Datos de Newell's vs. Atlético Tucumán
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Pablo Echavarría
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
