Newell's vs Estudiantes por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo de Eduardo Domínguez llega tras una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores, al caer por penales ante Flamengo en UNO. Pese a la desazón, el Pincha dejó una buena imagen y ahora intentará meterse en la punta del Clausura, además de sumar puntos clave para la tabla anual. De cara al duelo en Rosario, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Guido Carrillo y Román Gómez, quienes terminaron con molestias en el último partido.