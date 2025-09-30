Newell's vs Estudiantes por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
La Lepra, que ganó solo uno de sus anteriores seis partidos, recibe al Pincha, que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores por penales ante Flamengo.
El duelo entre Newell’s y Estudiantes de La Plata promete ser uno de los atractivos de la jornada del Torneo Clausura. El encuentro se jugará este martes a las 19.00 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa y podrá seguirse en vivo por TNT Sports.
La Lepra atraviesa un mal momento: ganó solo uno de sus últimos seis partidos, perdió el clásico frente a Rosario Central, fue eliminado de la Copa Argentina por Belgrano y se encuentra anteúltimo en la Zona A, apenas por encima de Aldosivi.
La situación elevó la tensión en Rosario, con hinchas autoconvocados que piden elecciones anticipadas. En medio de las críticas, el entrenador Cristian Fabbiani aseguró: “Tengo fuerzas para continuar, los contratos están para cumplirse”. En paralelo, su esposa Gimena Vascon encendió la polémica con un posteo en redes que decía “hermosa cama”, borrado poco después de la caída 3-0 ante Belgrano.
El equipo de Eduardo Domínguez llega tras una dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores, al caer por penales ante Flamengo en UNO. Pese a la desazón, el Pincha dejó una buena imagen y ahora intentará meterse en la punta del Clausura, además de sumar puntos clave para la tabla anual. De cara al duelo en Rosario, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de Guido Carrillo y Román Gómez, quienes terminaron con molestias en el último partido.
Probables formaciones del encuentro entre Newell's y Estudiantes
- Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Éver Banega, Luca Regiardo, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
Otros datos del partido válido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Facundo Tello
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
