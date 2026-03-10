Newell's vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
La Lepra atraviesa un momento crítico y necesita ganar para salir del fondo. El Calamar llega con un presente sólido y sueña con acercarse a la cima de su zona.
Newell’s afrontará este martes un partido determinante cuando reciba a Platense en el estadio Marcelo Bielsa por la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 22:00 y será una prueba clave para el conjunto rosarino, que atraviesa una situación deportiva muy delicada y necesita sumar de manera urgente para cambiar el rumbo de su temporada.
El presente de la Lepra es uno de los más complejos de los últimos años. La derrota por 2-0 frente a Rosario Central en el clásico de la ciudad dejó al equipo en una posición aún más comprometida dentro de las tablas del fútbol argentino. Ese resultado profundizó la crisis deportiva que atraviesa el club, que todavía no ha conseguido ganar en lo que va del año.
La falta de triunfos se refleja directamente en la tabla anual, donde Newell’s ocupa el último lugar con apenas dos puntos. De mantenerse ese escenario, el equipo rosarino estaría descendiendo a la Primera Nacional, una situación que preocupa tanto a los hinchas como a la dirigencia. Además, en la tabla de promedios el panorama tampoco es alentador: el club aparece en el puesto 26°, a cinco unidades de Sarmiento, que marcha 28° pero divide por tres temporadas.
Por debajo de la Lepra en ese cálculo aparecen Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, lo que demuestra lo ajustada que se encuentra la lucha por la permanencia. En ese contexto, cada partido se transforma en una verdadera final para el conjunto rosarino, que necesita sumar puntos con urgencia para evitar que la situación se agrave aún más.
El entrenador Frank Darío Kudelka asumió el cargo en la antesala del clásico frente a Central y ahora enfrenta el desafío de levantar anímicamente al plantel. El técnico sabe que una victoria en este encuentro podría significar un punto de inflexión, tanto en lo deportivo como en el clima que rodea al equipo. Los hinchas, golpeados por los resultados recientes, esperan una reacción que permita recuperar algo de optimismo.
Del otro lado estará un Platense que vive una realidad completamente distinta. El equipo dirigido por Walter Zunino atraviesa un momento muy positivo y llega a Rosario con la ilusión de seguir escalando posiciones en el campeonato. En lo que va del torneo, el Calamar apenas sufrió una derrota y se mantiene como uno de los animadores de su zona.
Con 13 puntos acumulados, se ubica en el quinto puesto y sabe que un triunfo en el Coloso Marcelo Bielsa le permitiría trepar momentáneamente al segundo lugar de la Zona A, quedando a solo dos unidades del líder Vélez. Además, el equipo también mira de reojo su participación internacional, ya que la fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará dentro de un mes.
Newell's vs. Platense: probables formaciones
- Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Juan Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Newell's vs. Platense: otros datos
- Hora: 22:00.
- Estadio: Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: TNT Sports.
