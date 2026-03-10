Newell's vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado estará un Platense que vive una realidad completamente distinta. El equipo dirigido por Walter Zunino atraviesa un momento muy positivo y llega a Rosario con la ilusión de seguir escalando posiciones en el campeonato. En lo que va del torneo, el Calamar apenas sufrió una derrota y se mantiene como uno de los animadores de su zona.

Con 13 puntos acumulados, se ubica en el quinto puesto y sabe que un triunfo en el Coloso Marcelo Bielsa le permitiría trepar momentáneamente al segundo lugar de la Zona A, quedando a solo dos unidades del líder Vélez. Además, el equipo también mira de reojo su participación internacional, ya que la fase de grupos de la Copa Libertadores comenzará dentro de un mes.

Newell's vs. Platense: probables formaciones

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Luciano Herrera y Juan Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini, Guido Mainero, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Newell's vs. Platense: otros datos

Hora: 22:00.

22:00. Estadio: Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa. Árbitro: Luis Lobo Medina.

Luis Lobo Medina. VAR: Álvaro Carranza.

Álvaro Carranza. TV: TNT Sports.