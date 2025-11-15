Newell's vs. Racing por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Ya sin chances de acceder a los octavos de final, la Lepra rosarina recibe a la Academia que va camino a la siguiente fase del Torneo Clausura.
La fecha 16 y última de la fase regular del Torneo Clausura presenta un interesante cruce en el Parque Independencia, donde Newell's Old Boys recibirá a Racing Club este domingo 16 de noviembre de 2025, en el Estadio Marcelo Bielsa. Mientras la Academia busca sellar su clasificación a los octavos de final, la Lepra intentará cerrar el año con una alegría en casa.
El equipo dirigido por Gustavo Costas se encuentra en una posición expectante, ocupando el sexto lugar del Grupo A y a tan solo dos puntos del segundo puesto. A pesar de haber quedado sin chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026 por esta vía, Racing necesita imperiosamente un triunfo en Rosario que no solo le asegure el pase a los playoffs, sino que también le permita escalar posiciones en el grupo para obtener un mejor posicionamiento de cara a la fase final.
Con 15 goles a favor en el torneo (un promedio de un gol por partido), la Academia arriba con buen ánimo tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la jornada anterior.
Por su parte, Newell's, bajo la dirección técnica de Lucas Bernardi, no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la siguiente instancia, al ubicarse en el puesto 14 del Grupo A. El objetivo de la Lepra es simplemente cumplir con el calendario y despedir el año 2025 de la mejor forma posible ante su público. El equipo rosarino llega con la moral alta gracias a la victoria 2-0 conseguida frente a Huracán en la última fecha.
Probables formaciones de Newell's y Racing
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera. DT. Lucas Bernardi.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marcos Di Césare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vargara. DT: Gustavo Costas.
Newell's vs. Racing: datos del partido
- Hora: 20:15
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Felipe Viola
- Transmisión: TNT Sports
