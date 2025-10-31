Newell's vs. Unión, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Bernardi, ex jugador y referente del club, expresó en su presentación que su decisión fue “por amor y compromiso hacia Newell’s”, dejando en claro que su llegada responde a un vínculo sentimental más que a una conveniencia deportiva. La Lepra atraviesa una de sus peores campañas en los últimos años: marcha anteúltima en la Zona A con apenas 11 puntos, producto de dos triunfos en 13 encuentros, y ocupa los últimos puestos tanto en la tabla anual como en los promedios.