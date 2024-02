Estudiantes vs Newell's por Copa de la Liga: horario, formaciones y TV

El elenco local dirigido por Eduardo Domínguez arrastra un invicto de 13 partidos y recibió un solo gol en contra (con San Lorenzo) en lo que va de la Copa. Newell's, dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera, regresó a Rosario el viernes último tras el amistoso ante Inter Miami, y mantendría el mismo once inicial que ante Racing.

image.png

PROBABLES FORMACIONES

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández o Santiago Flores, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eric Meza; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa y Javier Altamirano; Mauro Méndez y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Newell's Old Boys: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; Rodrigo Fernández, Franco Díaz y Ever Banega; Brian Aguirre, Guillermo May y Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

OTROS DATOS DEL PARTIDO

Cancha: UNO (Jorge Luis Hirschi, La Plata).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Arbitro VAR: Silvio Trucco

Hora de comienzo: 19.15

Televisación: TNT Sports