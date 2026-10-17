Neymar eligió al candidato para el Balón de Oro y no es Lionel Messi: "El mejor del mundo"

Junto a la imagen, Neymar etiquetó al futbolista español y fue contundente con su veredicto: "El mejor del mundo". La frase alimentó las especulaciones sobre el futuro del trono futbolístico y generó repercusión por la ausencia de referencias a Messi, su excompañero en el Barcelona y el PSG.

El reconocimiento también tiene un componente personal. Yamal expresó en distintas oportunidades su admiración por Neymar, a quien considera un ídolo y una referencia dentro de la cancha. La influencia del brasileño se refleja especialmente en los regates y los recursos técnicos que el joven utiliza para superar a sus rivales.

Una de sus últimas demostraciones llegó el martes pasado, durante el partido ante Galatasaray, cuando sorprendió con una media rabona para asistir a Anthony Gordon. La jugada despertó elogios y el propio delantero explicó cómo surgió la idea: "Últimamente veía mucho que los defensas rivales, siempre que llego a línea de fondo, se tiraban al suelo. Entonces veía la oportunidad y que me podía salir. Es más bonito y me ha salido efectivo, y estoy muy contento".

La carrera por el Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres. Será una edición especial, ya que el galardón se entregará por primera vez fuera de París, en el marco de los festejos por el 70.º aniversario del premio y en homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador en 1956.

En ese escenario, Yamal aparece entre los principales candidatos gracias a su rendimiento individual y su protagonismo en el Barcelona, además de su condición de campeón del mundo con la selección española. El joven delantero busca consolidarse entre las máximas figuras de su generación y dar un paso decisivo en la disputa por el reconocimiento.