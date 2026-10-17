Neymar eligió al candidato para el Balón de Oro y no es Lionel Messi: "El mejor del mundo"
El brasilero desató un gran debate en redes socailes al comunicar quién merecía ganar el premio este año.
A menos de dos semanas de la entrega del Balón de Oro 2026, Neymar agitó el debate sobre quién merece ser considerado el mejor futbolista del planeta. El brasileño se pronunció a través de sus redes sociales y dejó una elección que no pasó inadvertida: destacó a Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, sin hacer ninguna mención a Lionel Messi, con quien compartió equipo y mantiene una relación de amistad.
El delantero brasileño utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación de Sofascore, plataforma especializada en estadísticas deportivas, que puso frente a frente los números de Yamal en la actual temporada y los que consiguió el propio Neymar durante su primera campaña en el París Saint-Germain, en 2017/18. La comparación no tardó en llamar la atención por el peso de ambos nombres en el fútbol internacional.
La imagen también ubicó a los dos futbolistas por encima de los registros de Messi en distintas temporadas con el Barcelona. Sin embargo, lo que terminó de encender la conversación fue el mensaje que Ney le dedicó al español, a quien señaló como el número uno del mundo en medio de la expectativa por el premio individual más importante del fútbol.
El elogio de Neymar que sorprendió
Los números que acompañaron la publicación muestran el gran presente de Yamal: acumula ocho goles y nueve asistencias en diez partidos. Neymar, por su parte, registró 25 tantos y 16 pases de gol en 27 encuentros durante la temporada 2017/18, su primera en el conjunto parisino y una de las más destacadas de su carrera en materia estadística.
Según los datos difundidos por Sofascore, ambos alcanzaron las mejores puntuaciones históricas de la plataforma en una temporada. Detrás de ellos aparecen tres campañas de Messi en el Barcelona: la 2018/19, la 2017/18 y la 2015/16, un dato que vuelve todavía más llamativa la comparación entre las grandes figuras.
Junto a la imagen, Neymar etiquetó al futbolista español y fue contundente con su veredicto: "El mejor del mundo". La frase alimentó las especulaciones sobre el futuro del trono futbolístico y generó repercusión por la ausencia de referencias a Messi, su excompañero en el Barcelona y el PSG.
El reconocimiento también tiene un componente personal. Yamal expresó en distintas oportunidades su admiración por Neymar, a quien considera un ídolo y una referencia dentro de la cancha. La influencia del brasileño se refleja especialmente en los regates y los recursos técnicos que el joven utiliza para superar a sus rivales.
Una de sus últimas demostraciones llegó el martes pasado, durante el partido ante Galatasaray, cuando sorprendió con una media rabona para asistir a Anthony Gordon. La jugada despertó elogios y el propio delantero explicó cómo surgió la idea: "Últimamente veía mucho que los defensas rivales, siempre que llego a línea de fondo, se tiraban al suelo. Entonces veía la oportunidad y que me podía salir. Es más bonito y me ha salido efectivo, y estoy muy contento".
La carrera por el Balón de Oro
La ceremonia del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres. Será una edición especial, ya que el galardón se entregará por primera vez fuera de París, en el marco de los festejos por el 70.º aniversario del premio y en homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador en 1956.
En ese escenario, Yamal aparece entre los principales candidatos gracias a su rendimiento individual y su protagonismo en el Barcelona, además de su condición de campeón del mundo con la selección española. El joven delantero busca consolidarse entre las máximas figuras de su generación y dar un paso decisivo en la disputa por el reconocimiento.
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