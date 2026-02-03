NFL: ¿Quiénes juegan el Super Bowl?
Se enfrentan Seattle Seahawks y New England Patriots en un Super Bowl con historia y figuras en Santa Clara.
El Super Bowl LX, la gran final de la temporada NFL 2025-26, ya tiene protagonistas: Seattle Seahawks y New England Patriots se medirán el domingo 8 de febrero en el icónico Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en un duelo que no sólo define al campeón del fútbol americano, sino que también revive un capítulo histórico de la liga.
La historia de este cruce remite a su enfrentamiento anterior en la final del Super Bowl XLIX de 2015, un partido que se decidió en los segundos finales y que quedó grabado en la memoria de los fanáticos por una intercepción clave. Más de una década después, aquel choque dramático entre estas mismas franquicias aporta un condimento extra a la definición, con revancha, legado y mucha expectativa alrededor de lo que pueda suceder este año.
En el plano actual, gran parte del foco mediático se posa sobre las figuras que lideran a ambos equipos. Por el lado de los Seahawks, el mariscal de campo Sam Darnold se erige como una de las piezas más determinantes del equipo. Su rendimiento consistente durante toda la temporada regular y en instancias decisivas le ha valido no solo el respeto de sus pares. A su lado, el receptor Jaxon Smith-Njigba sobresale por su explosividad y su capacidad para generar jugadas espectaculares, sumando atractivo a la ofensiva de Seattle y capturando la atención de los fanáticos.
Los Patriots, por su parte, han encontrado en el joven mariscal Drake Maye un líder inesperado que revitalizó la ofensiva de Nueva Inglaterra. Maye, con su precisión y temple para momentos de alta presión, se ha colocado como uno de los quarterbacks más seguidos de esta temporada. El equilibrio entre su juventud y la experiencia de veteranos como el receptor Stefon Diggs otorgan a Nueva Inglaterra una combinación difícil de neutralizar.
Más allá de las individualidades, este Super Bowl se perfila como un encuentro de estéticas distintas: Seattle con un ataque dinámico que mezcla potencia y ritmo, y New England con una propuesta estratégica que prioriza la eficiencia y la gestión de cada jugada. Esa dualidad, junto con el trasfondo histórico y las figuras que dominan la conversación digital, convierten al Super Bowl LX en uno de los eventos más esperados del calendario deportivo global.
