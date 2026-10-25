Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid por La Liga española.
Una nueva edición de El Clásico paraliza al mundo futbolístico. Este domingo, en el Camp Nou, Barcelona recibe a Real Madrid por la décima fecha de LaLiga 2026/27, en lo que representa el primer enfrentamiento táctico oficial entre Hansi Flick y José Mourinho.
El elenco catalán llega como único líder del torneo doméstico con puntaje perfecto tras cosechar nueve victorias en igual cantidad de presentaciones (27 unidades), habiendo superado por 5-2 al Real Betis en su última actuación liguera. No obstante, los de Flick buscan recuperarse del duro traspié sufrido a nivel internacional tras caer por 4-2 frente al PSG por la Champions League. Para este compromiso, el Culé no podrá contar con Dani Olmo por una lesión en el aductor izquierdo que lo marginará un mes, además de las bajas de Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji, mientras que Jules Koundé se mantiene en duda por un esguince de tobillo.
Por su parte, la Casa Blanca se ubica en el tercer escalón con 21 puntos y atraviesa una racha positiva con tres triunfos en fila, incluyendo dos goleadas 4-1 consecutivas ante Sevilla por el campeonato local y Leipzig en el plano europeo. Con la premisa de acortar la distancia a tres unidades respecto al puntero, Mourinho dosificó cargas en la Champions pensando en el derbi. El Madrid sufrirá la sensible ausencia de Vinícius Júnior —quien cumple su segunda fecha de suspensión de cuatro impuestas tras ver la tarjeta roja frente al Villarreal—, además de no disponer de los lesionados Rodrygo y Raúl Asencio.
Probables formaciones del encuentro entre Barcelona y Real Madrid
- Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.
- Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde o Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Arda Güler, Bernardo Silva; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid
La televisación estará a cargo de DSports y DGO. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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