Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por Internet

El elenco catalán llega como único líder del torneo doméstico con puntaje perfecto tras cosechar nueve victorias en igual cantidad de presentaciones (27 unidades), habiendo superado por 5-2 al Real Betis en su última actuación liguera. No obstante, los de Flick buscan recuperarse del duro traspié sufrido a nivel internacional tras caer por 4-2 frente al PSG por la Champions League. Para este compromiso, el Culé no podrá contar con Dani Olmo por una lesión en el aductor izquierdo que lo marginará un mes, además de las bajas de Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji, mientras que Jules Koundé se mantiene en duda por un esguince de tobillo.