Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO PSG vs. Barcelona por Internet

El conjunto parisino llega a este compromiso con el ánimo en alza tras firmar una sólida victoria por 4-2 frente al Manchester City en la fecha pasada y un posterior triunfo por 3-1 ante el Estrasburgo en el plano local. Sin embargo, el director técnico Luis Enrique sufre una baja sensible en la última línea: Nuno Mendes sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y estará inactivo por las próximas semanas. Para reemplazarlo en el lateral izquierdo —con la misión prioritaria de contener a Lamine Yamal—, el estratega asturiano definirá el ingreso de Lucas Hernández o Lucas Digne.