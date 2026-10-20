Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO PSG vs. Barcelona por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver PSG vs. Barcelona por la UEFA Champions League.
Una nueva jornada de la UEFA Champions League 2026/27 promete paralizar este martes al mundo del fútbol. Desde las 16:00 (hora de Argentina), el París Saint-Germain recibirá al Barcelona en el Parque de los Príncipes, en un cruce estelar correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga que pondrá frente a frente a dos de los máximos animadores del continente con la mira puesta en el liderazgo de la tabla.
El conjunto parisino llega a este compromiso con el ánimo en alza tras firmar una sólida victoria por 4-2 frente al Manchester City en la fecha pasada y un posterior triunfo por 3-1 ante el Estrasburgo en el plano local. Sin embargo, el director técnico Luis Enrique sufre una baja sensible en la última línea: Nuno Mendes sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y estará inactivo por las próximas semanas. Para reemplazarlo en el lateral izquierdo —con la misión prioritaria de contener a Lamine Yamal—, el estratega asturiano definirá el ingreso de Lucas Hernández o Lucas Digne.
Por su parte, el elenco catalán arriba a la capital francesa consolidado como absoluto líder de LaLiga con un puntaje ideal de 27 unidades, tras vapulear 5-2 al Real Betis como visitante y un 4-1 previo ante el Galatasaray en el torneo europeo. Pese al gran presente, Hansi Flick afronta un panorama complejo por lesiones: no podrá contar con Jules Koundé ni Eric García, caídos en el último compromiso liguero, sumados al ya ausente Andreas Christensen. Cabe recordar que el antecedente más reciente favorece al elenco galo, que se impuso 2-1 en Barcelona durante la fase de liga de la pasada edición.
Probables formaciones del encuentro entre PSG y Barcelona
- PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
- Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo o Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO PSG vs. Barcelona
La televisación estará a cargo de ESPN . Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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