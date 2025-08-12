Once Caldas vs. Huracán, por la Copa Sudamericana 2025: resultado en vivo

El rival colombiano atraviesa un presente irregular en el plano local. Luego de un Apertura aceptable, su rendimiento cayó en el Cuadrangular y no ha logrado triunfos en las primeras cinco fechas del Clausura. A nivel internacional, logró el boleto a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo F detrás de Fluminense y superar cómodamente a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia en los playoffs, con un global de 7-0.