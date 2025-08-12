Once Caldas vs. Huracán, por la Copa Sudamericana 2025: resultado en vivo
El Globo va de visitante a Colombia por la ida de los octavos de final con la misión de conseguir un buen resultado y encaminar la serie rumbo a Parque Patricios.
Huracán afronta este martes un compromiso clave en la Copa Sudamericana 2025: desde las 19 visitará a Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales, por el primer duelo de los octavos de final. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka busca recuperar la consistencia que lo caracterizó a comienzos de temporada y llegar con ventaja a la revancha en Buenos Aires.
El rival colombiano atraviesa un presente irregular en el plano local. Luego de un Apertura aceptable, su rendimiento cayó en el Cuadrangular y no ha logrado triunfos en las primeras cinco fechas del Clausura. A nivel internacional, logró el boleto a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo F detrás de Fluminense y superar cómodamente a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia en los playoffs, con un global de 7-0.
El Globo, por su parte, llega con altibajos. El subcampeón del Apertura alternó victorias y derrotas en el arranque del Clausura: superó a Boca y Tigre, pero cayó ante Belgrano y Estudiantes. Además, sufrió la eliminación en Copa Argentina frente a Lanús. Sin embargo, su desempeño en la Sudamericana fue sólido: se quedó con el primer lugar del Grupo C y terminó invicto en la fase inicial.
El duelo en Manizales será fundamental para las aspiraciones de ambos. El conjunto argentino intentará imponer su estilo para controlar el partido y aprovechar las falencias defensivas del conjunto colombiano, mientras que el local buscará hacerse fuerte en su casa, con la presión de revertir su mal momento en la liga.
El cruce promete intensidad, ya que los dos equipos saben que un tropiezo en la ida puede condicionar el desenlace de la serie. La revancha se disputará la próxima semana en el Tomás Adolfo Ducó, donde Huracán intentará definir ante su gente un pase a los cuartos de final que lo acerque al gran objetivo internacional.
Dayro Moreno, desde los doce pasos, abrió el marcador:
Once Caldas vs. Huracán: probables formaciones
- Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
- Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Leonel Pérez, Juan Bisanz, Luciano Giménez o Eric Ramírez, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.
Once Caldas vs. Huracán: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Palogrande, Manizales.
- Árbitro: Ramón Abatti (BRA).
- VAR: Daniel Nobre (BRA).
- TV: DSports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario