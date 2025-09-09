Perú vs Paraguay por las Eliminatorias: resultado en vivo
La Bicolor, ya eliminada, recibe a la Albirroja de Gustavo Alfaro, que volvió a un Mundial tras 16 años: todos los detalles del encuentro.
Por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú se enfrenta a Paraguay desde las 20.30 en el Estadio Nacional de Lima, con transmisión de TyC Sports Play. La Bicolor quedó sin chances de clasificarse al Mundial 2026, mientras que la Albirroja de Gustavo Alfaro logró el pasaje tras 16 años de ausencia.
El equipo dirigido por Óscar Ibáñez llega golpeado tras la derrota 3-0 contra Uruguay y quedó sin chances de clasificarse ni siquiera al repechaje. La Bicolor suma apenas 12 puntos y solo ganó un partido de los últimos ocho. “Nos vamos tristes, pero tranquilos porque dejamos todo”, declaró Yoshimar Yotún.
La Albirroja hizo historia al empatar 0-0 con Ecuador y sellar su clasificación a la Copa del Mundo después de 16 años de espera. El técnico Gustavo Alfaro celebró emocionado: “No quiero ir a participar, quiero ir a competir por lo máximo”. En Paraguay, el gobierno decretó feriado tras la clasificación.
Matías Galarza abrió el marcador para Paraguay:
Probables formaciones del encuentro entre Perú y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas
- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera. DT: Óscar Ibáñez.
- Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Alejandro Romero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Otros datos del partido
-
Hora: 20.30
TV en vivo: TyC Sports Play
Árbitro: Nicolás Ramírez (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Estadio: Nacional del Perú
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario