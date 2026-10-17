PH, Podemos Hablar: quiénes serán los invitados de este sábado 17 de octubre

Gonzalo Heredia, uno de los actores destacados de la ficción argentina, también formará parte de la mesa. Su carrera profesional, la exposición pública y su vida personal son algunos de los temas sobre los que suele hablar en entrevistas.

Charlotte Caniggia, figura habitual del mundo del espectáculo y la televisión, sumará su personalidad a la propuesta, mientras que Luciana Rubinska completará el grupo. La periodista deportiva y conductora cuenta con una amplia trayectoria en los medios y una mirada vinculada al deporte y la actualidad.

Con esta selección de invitados, PH, Podemos Hablar buscará una vez más combinar testimonios personales, entretenimiento y debates, con Andy Kusnetzoff como anfitrión de una noche que promete nuevas anécdotas y momentos destacados.