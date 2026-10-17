PH, Podemos Hablar: quiénes serán los invitados de este sábado 17 de octubre
El ciclo de Telefe regresa con una mesa que combina figuras del espectáculo, el periodismo y la música.
Andy Kusnetzoff vuelve a ponerse al frente de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, el clásico ciclo de entrevistas de Telefe que propone encuentros entre figuras de distintos ámbitos para compartir experiencias personales, anécdotas y opiniones sobre temas de actualidad.
El programa que se emitirá este sábado 17 de octubre, desde las 21:30, contará con cinco invitados que representan diferentes mundos del espectáculo y los medios de comunicación. Como cada semana, la propuesta buscará generar conversaciones espontáneas y momentos inesperados entre los participantes.
La producción prepara una mesa con perfiles variados, en la que habrá lugar para el humor, las historias de vida y las reflexiones sobre la actualidad. La combinación de personalidades promete darle dinamismo a una nueva noche del ciclo conducido por Kusnetzoff.
Los invitados de PH, Podemos Hablar
En esta oportunidad, los invitados confirmados para este sábado son Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Gonzalo Heredia, Charlotte Caniggia y Luciana Rubinska.
Andy Chango, músico y actor, aportará su particular sentido del humor y su experiencia en el mundo artístico. Por su parte, Mónica Gutiérrez, reconocida periodista y conductora de noticieros, llegará con su mirada sobre la actualidad y su extensa trayectoria en los medios.
Gonzalo Heredia, uno de los actores destacados de la ficción argentina, también formará parte de la mesa. Su carrera profesional, la exposición pública y su vida personal son algunos de los temas sobre los que suele hablar en entrevistas.
Charlotte Caniggia, figura habitual del mundo del espectáculo y la televisión, sumará su personalidad a la propuesta, mientras que Luciana Rubinska completará el grupo. La periodista deportiva y conductora cuenta con una amplia trayectoria en los medios y una mirada vinculada al deporte y la actualidad.
Con esta selección de invitados, PH, Podemos Hablar buscará una vez más combinar testimonios personales, entretenimiento y debates, con Andy Kusnetzoff como anfitrión de una noche que promete nuevas anécdotas y momentos destacados.
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