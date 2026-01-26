Platense vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: goles y resultado en vivo
El Calamar recibe a la Gloria este lunes por la segunda fecha del torneo, con la intención de sumar de a tres tras el empate inicial.
Platense e Instituto se enfrentarán este lunes desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Luego de un estreno sin goles frente a Unión en Santa Fe, el equipo de Vicente López intentará hacerse fuerte en su casa y conseguir su primera victoria del año ante un rival que llega golpeado tras caer en Córdoba frente a Vélez.
El conjunto dirigido por Walter Zunino atraviesa un momento particular en su historia. El Marrón inició una temporada inédita, marcada por el desafío de afrontar una triple competencia. No solo defiende el título conseguido recientemente, sino que además se prepara para su debut absoluto en la Copa Libertadores, un hecho sin precedentes para la institución. En ese contexto, la dirigencia apostó a una profunda renovación del plantel, con la llegada de 14 incorporaciones, de las cuales nueve ya tuvieron su estreno oficial en la primera jornada del campeonato.
Más allá de no haber logrado el triunfo en Santa Fe, dejó sensaciones alentadoras, especialmente desde lo defensivo. El equipo mostró orden, solidez en el fondo y consiguió mantener el arco en cero, un aspecto valorado por el cuerpo técnico pensando en la seguidilla de partidos que se avecina. En las próximas horas, además, se espera la oficialización del arribo de Martín Barrios desde Racing, una incorporación que podría darle nuevas variantes al mediocampo.
Instituto, por su parte, llega a Vicente López con la necesidad de recuperarse rápidamente. En su debut, la Gloria no logró capitalizar sus oportunidades y terminó cayendo como local ante Vélez, con un gol recibido en tiempo de descuento. El equipo de Alta Córdoba sufrió además un penal anulado por el VAR debido a un offside previo, una jugada que generó polémica y frustración en el desarrollo del partido.
Ese encuentro también marcó la primera aparición de Franco Jara con la camiseta albirroja, uno de los refuerzos más destacados del mercado. Con ese antecedente inmediato, Instituto buscará sumar sus primeras unidades en el torneo para no perder terreno en una competencia que exige regularidad desde el inicio. El choque aparece como una prueba exigente, en un estadio siempre complicado y frente a un rival que necesita ganar para afirmarse.
Platense vs. Instituto: formaciones
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
- Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.
Platense vs. Instituto: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: ESPN Premium.
