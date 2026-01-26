Platense vs. Instituto, por el Torneo Apertura 2026: goles y resultado en vivo

El conjunto dirigido por Walter Zunino atraviesa un momento particular en su historia. El Marrón inició una temporada inédita, marcada por el desafío de afrontar una triple competencia. No solo defiende el título conseguido recientemente, sino que además se prepara para su debut absoluto en la Copa Libertadores, un hecho sin precedentes para la institución. En ese contexto, la dirigencia apostó a una profunda renovación del plantel, con la llegada de 14 incorporaciones, de las cuales nueve ya tuvieron su estreno oficial en la primera jornada del campeonato.