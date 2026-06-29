Qué futbolistas del Mundial 2026 ganaron más seguidores en Instagram tras la fase de grupos

Su impacto fue tan grande que también modificó el valor comercial de su perfil: sus ganancias estimadas por publicación patrocinada pasaron de aproximadamente $316 / £249 / €290 al comienzo del torneo a cerca de $172.738 / £135.974 / €158.475 al 29 de junio.

Messi y Cristiano siguen dominando

A pesar del crecimiento de nuevas figuras, los dos nombres más grandes del fútbol mundial continuaron demostrando su enorme alcance.

Lionel Messi fue el segundo jugador que más seguidores sumó en la fase de grupos, con 4.578.743 nuevos seguidores en Instagram.

En tanto, Cristiano Ronaldo quedó tercero con 4.291.888 seguidores nuevos y terminó esta etapa como el futbolista con más seguidores del torneo: alcanzó los 669.938.763 seguidores, una cifra que mantiene al portugués en la cima del mundo digital.

Además, su impacto comercial sigue siendo enorme: sus publicaciones patrocinadas tienen un valor estimado de hasta $6,70 millones / £5,28 millones / €6,15 millones.

Grafico seguidores futbolistas

Douglas Santos, el defensor brasileño que sorprendió a todos

Uno de los casos más llamativos fue el de Douglas Santos (Brasil). El defensor, que no era uno de los nombres más reconocidos internacionalmente antes del Mundial, tuvo una explosión inesperada.

Su cuenta pasó de 192.754 seguidores a 2.503.051, logrando un aumento del +1.199% y ubicándose séptimo entre los jugadores que más seguidores ganaron en números absolutos.

Al finalizar la fase de grupos, sus ingresos estimados por publicación alcanzaron los $25.031 / £19.709 / €22.964.

Los jóvenes que también aprovecharon la vidriera mundialista

El torneo también potenció a varios talentos que lograron grandes saltos en redes:

Gilberto Mora (México): pasó de 1.063.522 a 2.195.659 seguidores (+106,5%).

Eloy Room (Curazao): sumó 1.091.555 seguidores , con un crecimiento del +1.182%.

Keito Nakamura (Japón): ganó 899.013 seguidores (+214,4%).

Yan Diomande (Costa de Marfil): agregó 709.220 seguidores (+193,2%).

También aparecen otros nombres con grandes aumentos porcentuales como Diney Borges (Cabo Verde) +919%, Joao Paulo (Cabo Verde) +718%, Ayyoub Bouaddi (Marruecos) +292%, Gustavo Puerta (Colombia) +262% y Facundo Medina (Argentina) +201%.

Cabo Verde, Brasil y Argentina, las selecciones que más crecieron

A nivel de equipos, Cabo Verde fue la selección que más seguidores sumó durante la fase de grupos, con un crecimiento total de 18.237.885 seguidores entre todos sus futbolistas, impulsado principalmente por el fenómeno Vozinha.

El ranking continuó con:

Brasil: +16.959.358 seguidores.

Argentina: +11.674.583 seguidores.

Portugal: +7.198.903 seguidores.

Los datos fueron recopilados y analizados por MyBettingSites, que siguió la evolución de las cuentas de Instagram de los jugadores durante las primeras semanas del Mundial. La Copa, además de consagrar figuras dentro de la cancha, también convirtió a varios futbolistas en nuevos fenómenos digitales.