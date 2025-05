Racing vs Newell's por el Torneo Apertura: resultado en vivo

La Lepra necesita ganar si o si para clasificarse a los octavos de final, pero también debe esperar que Estudiantes no sume de a tres puntos y que, de ganar Defensa y Justicia, pueda mantener la diferencia de goles.

Racing, ya clasificado a la siguiente fase del Torneo Apertura y con la mente puesta también en la Copa Libertadores, buscará recuperar su mejor nivel para afrontar los playoffs y los cruciales partidos de vuelta del Grupo E en el certamen continental. El equipo de Gustavo Costas llega a este encuentro tras un empate 1-1 frente a Colo Colo en Chile y una victoria por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Por su parte, Newell's ha mostrado una notable mejoría desde la llegada de Cristian Fabbiani a la dirección técnica. El equipo rosarino llega a la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura con la esperanza de clasificar a los octavos de final, aunque su destino no depende exclusivamente de sus resultados. La Lepra necesita vencer a Racing y esperar que Estudiantes no gane su partido contra Argentinos Juniors, o que Defensa y Justicia empate o pierda, o en su defecto, que no gane por una diferencia de goles mayor a la que Newell's pueda conseguir. El equipo llega a este crucial encuentro tras derrotar 2-0 a Huracán en el Coloso Marcelo Bielsa, aunque sufrirá las bajas del defensor Luciano Lollo (expulsado) y del delantero Mateo Silvetti (lesionado).

Resultado en vivo de Racing vs Newell's

Probables formaciones de Racing vs Newell's

Racing: Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez, Adrián Fernández, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Newell's: Keylor Navas; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Tomás Jacob, Ever Banega, Juan Ignacio Méndez; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Datos de Racing vs Newll's

Hora: 15.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Felipe Viola

Estadio: Presidente Perón, el Cilindro de Avellaneda