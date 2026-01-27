Racing vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El técnico Gustavo Costas, quien no ocultó su malestar tras el debut al asegurar que al equipo "todavía le falta mucho" para alcanzar su nivel ideal, recibió buenas noticias en las últimas horas: el chileno Damián Pizarro se convirtió en el tercer refuerzo del plantel y se confirmó la continuidad de Marcos Rojo, quien finalmente desestimó las ofertas para emigrar. Con estos nombres, Racing apuesta a fortalecer una estructura que se vio vulnerable en la primera jornada.