Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores: resultado en vivo

Racing recibe a Vélez este martes en el Cilindro, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y que confirmará al primer semifinalista del certamen. El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y televisación de Fox Sports y Disney+.