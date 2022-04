Meigar vs Racing por Copa Sudamericana: horario, formaciones y TV

Racing lidera el grupo con seis puntos, luego de vencer al River uruguayo (1-0, de visita) y Cuiabá de Brasil (2-0, en el Cilindro), seguido por Melgar y Cuiabá, con tres, y River sin unidades. Mañana en el mismo horario jugarán Cuiabá-River en Mato Grosso.

Complicada visita del Racing de Fernando Gago, por el rival que se juega el futuro en la competencia y por los 3.075 metros de Arequipa, siendo la altura otro rival a vencer para todo equipo argentino.

Racing, puntero, invicto y clasificado en la Zona A para los cuartos de final de la Copa de la Liga, es uno de los equipos que mejor juego despliega en el fútbol local junto a River y Estudiantes. Un juego con un esquema y estilo establecido, basado en la tenencia de balón, verticalidad, poder ofensivo y en su mayoría un nivel alto de sus individualidades.

Melgar, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, subcampeón del mundo en Italia 1990, buscará aprovechar las condiciones impuestas por los 3.000 metros de altura, en donde venció a River por 2 a 0 luego de haber caído en el debut ante Cuiabá por 2 a 0.

El equipo está sexto en el certamen peruano a tres unidades de los punteros Huancayo, Deportivo Binacional y Alianza Atlético Sullana y usualmente cuenta con varios argentinos en su formación.

Entre ellos están Leonel Galeano (ex Independiente y Aldosivi), Martín Pérez Guede (ex Olimpo, Racing, Temperley y Quilmes), Cristian Bordacahar (ex Tigre, Brown de Adrogué, Los Andes y Ferro) y Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal).