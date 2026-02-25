Real Madrid vs. Benfica, por la Champions League 2025/26: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El equipo español recibe a las Águilas tras un duelo de ida atravesado por la denuncia de Vinícius contra Gianluca Prestianni y la sanción provisoria por parte de la UEFA.
La Champions League volverá a poner bajo los focos al estadio Santiago Bernabéu, donde Real Madrid enfrentará a Benfica este miércoles desde las 17 por la vuelta de los playoffs de la edición 2025-2026. El conjunto merengue llega con ventaja tras imponerse 1-0 en Portugal, aunque el resultado quedó en segundo plano por el fuerte cruce entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni, que derivó en una investigación disciplinaria.
En el partido de ida, disputado en Lisboa, el equipo español logró un triunfo ajustado gracias a una brillante definición de Vinícius al inicio del complemento. Sin embargo, la celebración del brasileño desató un intercambio verbal con el joven argentino Prestianni. Las cámaras captaron el momento en que el futbolista de Benfica se cubrió la boca con la camiseta mientras le decía algo a su rival, lo que incrementó la tensión en el campo.
Minutos después, Vinícius se dirigió directamente al árbitro François Letexier para denunciar que había sido llamado “mono”. El juez activó el protocolo contra el racismo y detuvo momentáneamente el encuentro a la espera de indicaciones del VAR. Al no poder comprobar lo ocurrido, el árbitro optó por advertir al jugador argentino y permitió la continuidad del partido. El episodio escaló rápidamente fuera del campo.
Kylian Mbappé respaldó públicamente a su compañero con una frase contundente dirigida al argentino: “Eres un puto racista”. La situación también generó repercusiones institucionales. La FIFA anunció un endurecimiento de las sanciones por racismo, mientras que la Confederación Brasileña y el Gobierno de Portugal tomaron posiciones frente al conflicto, cada uno desde su óptica.
Posteriormente, Prestianni declaró ante la UEFA. Negó haber utilizado la palabra “mono”, aunque reconoció haberle dicho "maricón" a Vinícius. El organismo europeo resolvió suspenderlo provisionalmente mientras se desarrolla la investigación, por lo que no podrá estar presente en el Bernabéu. En este contexto cargado de tensión, la Casa Blanca buscará hacer valer la ventaja y Las Ánguilas intentarán revertir la historia en una noche que promete intensidad dentro y fuera del campo.
Real Madrid vs. Benfica: probables formaciones
- Real Madrid: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Álvaro Arbeloa.
- Benfica: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: José Mourinho.
Real Madrid vs. Benfica: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Santiago Bernabéu.
- Árbitro: Slavko Vini (SVN).
- VAR: Christian Dingert (ALE).
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
