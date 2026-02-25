Real Madrid vs. Benfica, por la Champions League 2025/26: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En el partido de ida, disputado en Lisboa, el equipo español logró un triunfo ajustado gracias a una brillante definición de Vinícius al inicio del complemento. Sin embargo, la celebración del brasileño desató un intercambio verbal con el joven argentino Prestianni. Las cámaras captaron el momento en que el futbolista de Benfica se cubrió la boca con la camiseta mientras le decía algo a su rival, lo que incrementó la tensión en el campo.