River venció 1-0 a Racing en el Monumental y llega entonado al Superclásico

La apertura del marcador llegó a los 33 minutos de la primera parte, cuando Lautaro Rivero conectó un certero cabezazo en el área para vencer la resistencia del arquero visitante y sellar la diferencia definitiva en el juego. El partido contó además con una visita de lujo en las tribunas: Marcelo Gallardo, exentrenador de la institución, presenció el clásico desde uno de los palcos junto a su hijo Matías, actualmente futbolista de Instituto de Córdoba.