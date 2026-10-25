River venció 1-0 a Racing en el Monumental y llega entonado al Superclásico
Con un gol de Lautaro Rivero, el equipo de Ponzio se impuso ante la Academia. La presencia de Marcelo Gallardo en la tribuna le dio un marco especial a la jornada.
En un encuentro donde mostró un gran nivel colectivo, River superó 1-0 a Racing Club en el Estadio Monumental, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
La apertura del marcador llegó a los 33 minutos de la primera parte, cuando Lautaro Rivero conectó un certero cabezazo en el área para vencer la resistencia del arquero visitante y sellar la diferencia definitiva en el juego. El partido contó además con una visita de lujo en las tribunas: Marcelo Gallardo, exentrenador de la institución, presenció el clásico desde uno de los palcos junto a su hijo Matías, actualmente futbolista de Instituto de Córdoba.
Con este resultado, el conjunto conducido por Leonardo Ponzio alcanzó los 23 puntos y se ubica en la cuarta posición de la Zona B. Por el lado de Racing, la derrota profundiza su irregular momento futbolístico: quedó en el 13° lugar con 12 unidades.
En la próxima jornada, el Millonario afrontará un duelo trascendental cuando visite a Boca en La Bombonera para disputar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Por su parte, la Academia buscará la recuperación al recibir a Aldosivi en Avellaneda.
Lautaro Rivero, de cabeza, abrió el marcador para el Millonario:
Formaciones de River vs. Racing por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
Horario y televisación
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Hora: 19.15.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Felipe Viola.
TV: TNT Sports.
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