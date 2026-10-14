River visita a Sarmiento con Thiago Almada de titular: la formación que prepara Ponzio
El Millonario jugará este miércoles en Junín por la fecha pendiente del Torneo Clausura y buscará sumar tres puntos clave para acercarse a los playoffs y mejorar en la Tabla Anual.
River se enfrentará este miércoles a Sarmiento de Junín desde las 19, por el partido postergado de la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. Después de vencer a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio intentará conseguir otro triunfo para fortalecer sus aspiraciones en el campeonato.
La principal novedad de la formación será el regreso de Thiago Almada a la titularidad. El campeón del mundo había comenzado como suplente el último encuentro tras recuperarse de un desgarro que lo mantuvo alejado de los entrenamientos durante casi tres semanas. En esta oportunidad, ocupará el lugar de Lautaro Pereyra, quien había tenido una destacada actuación frente al conjunto cordobés.
Almada vuelve al equipo y Ponzio mantiene la base
El regreso de Almada será el cambio más importante en el once para visitar a Sarmiento. El mediocampista ingresó desde el banco en la victoria del sábado y ahora está en condiciones de volver a jugar desde el inicio. Pese al buen rendimiento de Pereyra en el último compromiso, el DT apostará por la experiencia y la jerarquía del futbolista campeón del mundo para afrontar un partido que puede resultar determinante en la recta final de la fase regular.
El resto de la formación se mantendría sin modificaciones. Una de las decisiones del entrenador pasa por sostener a Fausto Vera, pese a que Aníbal Moreno ya recibió el alta médica y volvió a estar disponible para competir. Tobías Andrada y Tomás Galván completarán el mediocampo.
En defensa, River volverá a presentar una línea de cuatro integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Santiago Beltrán estará nuevamente bajo los tres palos.
La delantera de River y las alternativas de Ponzio
En ataque, Ángel Correa y Sebastián Driussi conformarán la dupla ofensiva. El delantero que ocupa el centro del ataque atraviesa una racha sin goles que ya acumula cuatro partidos, por lo que buscará recuperar efectividad en Junín.
Ante Estudiantes (RC), Ponzio probó con Rafael Santos Borré para intentar mejorar la producción ofensiva, aunque el cambio no dio el resultado esperado. Lucas Beltrán también aparece como una alternativa, mientras continúa sumando minutos y buscando su primer gol.
El cuerpo técnico necesita que sus delanteros aprovechen las oportunidades para evitar complicaciones en un encuentro en el que River buscará imponer condiciones desde el comienzo.
La formación de River vs. Sarmiento
El equipo que prepara Leonardo Ponzio para el encuentro en Junín sería el siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
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