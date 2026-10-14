River visita a Sarmiento con Thiago Almada de titular: la formación que prepara Ponzio

La delantera de River y las alternativas de Ponzio

En ataque, Ángel Correa y Sebastián Driussi conformarán la dupla ofensiva. El delantero que ocupa el centro del ataque atraviesa una racha sin goles que ya acumula cuatro partidos, por lo que buscará recuperar efectividad en Junín.

River tomó una contundente decisión para respaldar al DT Leonardo Ponzio

Ante Estudiantes (RC), Ponzio probó con Rafael Santos Borré para intentar mejorar la producción ofensiva, aunque el cambio no dio el resultado esperado. Lucas Beltrán también aparece como una alternativa, mientras continúa sumando minutos y buscando su primer gol.

El cuerpo técnico necesita que sus delanteros aprovechen las oportunidades para evitar complicaciones en un encuentro en el que River buscará imponer condiciones desde el comienzo.

La formación de River vs. Sarmiento

El equipo que prepara Leonardo Ponzio para el encuentro en Junín sería el siguiente: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.