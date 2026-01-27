River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Millonario" vuelve al Monumental para la segunda fecha del certamen, ante el "Lobo", que viene de ganarle a Racing. ¿Cómo reciben a Nacho Fernández?
River y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos con debuts victoriosos en el certamen, chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Se podrá ver por TNT Sports.
El convincente triunfo de River ante Barracas Central dejó señales positivas en el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo, destacándose la solidez de la dupla Aníbal Moreno-Fausto Vera y una presión alta que contrasta con el flojo cierre del año anterior.
Pese a la falta de profundidad ofensiva, el "Muñeco" ratificará la confianza en Sebastián Driussi como referente de ataque junto a Facundo Colidio, mientras que Tomás Galván se mantendrá en el once inicial.
En el arco, Santiago Beltrán seguirá reemplazando a Franco Armani, quien sumó una inflamación en el talón a su desgarro, mientras que Matías Viña ocupará el lateral izquierdo ante la preservación física de Marcos Acuña.
Por su parte, Gimnasia llega al Monumental en un gran presente, consolidando el proceso de Fernando Zarinatto que lo llevó a las semifinales del pasado Clausura y tras dejar una excelente imagen en el debut frente a Racing.
El encuentro estará marcado por la carga emotiva del regreso de Ignacio Fernández, quien será homenajeado por la dirigencia y el público "millonario" antes de salir a la cancha como capitán del Tripero. En lo estrictamente futbolístico, la única incógnita del visitante radica en el lateral izquierdo, donde el entrenador define si mantiene a Pedro Silva Torrejón o apuesta por el juvenil Alejo Gelsomino.
Formaciones de River vs Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Datos de River vs. Gimnasia
- Hora: 20.00.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Estadio: Monumental.
