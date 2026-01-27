River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Por su parte, Gimnasia llega al Monumental en un gran presente, consolidando el proceso de Fernando Zarinatto que lo llevó a las semifinales del pasado Clausura y tras dejar una excelente imagen en el debut frente a Racing.

El encuentro estará marcado por la carga emotiva del regreso de Ignacio Fernández, quien será homenajeado por la dirigencia y el público "millonario" antes de salir a la cancha como capitán del Tripero. En lo estrictamente futbolístico, la única incógnita del visitante radica en el lateral izquierdo, donde el entrenador define si mantiene a Pedro Silva Torrejón o apuesta por el juvenil Alejo Gelsomino.

nacho fernandez

Formaciones de River vs Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos de River vs. Gimnasia