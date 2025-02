River vs. Independiente por el Torneo Apertura: resultado en vivo

Cabe destacar que Marcelo Gallardo podría no tener disponible a Miguel Borja, que recibió un golpe en el tobillo izquierdo y sería preservado por la dirigencia técnica. Su lugar, en caso de que no juegue, lo tomaría Facundo Colidio. Además, el Muñeco ha convocado llamativamente a Agustín de la Cuesta, un juvenil de 18 años que aún no tiene contrato profesional.

agustin de la cuesta river.jpg

Por su parte, el Rojo llega a este encuentro puntero de la Zona B, tras haber ganado los tres partidos jugados hasta el momento. Con ese empuje anímico, espera aguarle la fiesta a River en su casa.

independiente.jpg

River vs. Independiente: formaciones

River vs. Independiente: resultado en vivo