River vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Formaciones de River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Datos de Sarmiento vs. River

Hora : 19.15

: 19.15 Estadio : Monumental

: Monumental TV : TNT Sports

: TNT Sports Árbitro : Sebastián Zunino