Atlético Tucumán vs River por Copa de la Liga: horario, formaciones y TV

Los tucumanos, por el contrario, aún no conocen la victoria en este torneo y vienen de perder 2-0 frente a Barracas Central. La actualidad no es la mejor, por lo que la dupla técnica Sergio Gómez y Favio Orsi precisa un buen resultado para que no peligre su continuidad.

image.png

PROBABLES FORMACIONES

Atlético Tucumán: José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro y Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Funes Mori, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández o Franco Mastantuono, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

OTROS DATOS DEL PARTIDO

Cancha: Monumental José Fierro (Tucumán).

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Fernando Rapallini

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium.