Los 11 de Marcelo Gallardo para el partido de ida ante Talleres

De mínima, el DT no podrá contar con Felipe Peña Biafore, quien no fue inscripto para esta instancia del certamen, por lo que no podrá repetir el equipo. Sí tendrá a su disposición al flamante refuerzo, Fabrizio Bustos, quien está entre los concentrados.

image.png

Dos que, como se preveía, no estarán ni en el banco de suplentes son Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, ambos con lesiones. El colombiano trabajaba para estar a disposición para la revancha del próximo miércoles en el Monumental.

Así las cosas, la defensa podría ser la misma del empate del sábado ante Huracán, aunque no se descarta que Bustos se sume desde el arranque por Milton Casco. En el medio, Matías Kranevitter ingresaría por Peña Biafore.

Restaba conocer cómo respondían dos futbolistas que habían arrancado la semana con algunas molestias: Claudio Echeverri y Adam Bareiro. Al parecer, estarían desde el arranque.

Por último, queda una duda más que mantendría Gallardo, pero más relacionada con la postura del equipo en su visita: si sigue Pablo Solari o si en su lugar ingresa algún volante, que podría ser Nacho Fernández o Santiago Simón.

La posible alineación de River para visitar a Talleres

Franco Armani; Fabricio Bustos o Milton Casco, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Pablo Solari o Nacho Fernández o Santiago Simón y Adam Bareiro.

Cómo ver en vivo Tallares vs River por la Copa Libertadores

El partido será transmitido por Telefe y Fox Sports. Además, todos los cruces se podrán seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y la plataforma Disney+.