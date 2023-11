River vs Colo Colo por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Para el entrenador Martin Demichelis el amistoso ante el "Cacique" será una oportunidad para darle rodaje a varios, luego de la derrota que sufrió el equipo en Rosario frente a Central (3-1) por la Copa de la Liga no estarán Franco Armani; Paulo Diaz, Salomón Rondón, Nicolás De la Cruz y Santiago Simón todos afectados a sus respectivas selecciones por la doble fecha FIFA. Tampoco Pablo Solari (ex Colo Colo) que viajó a Japón con la selección Sub 23 que dirige Javier Mascherano

Colo-Colo dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, se ubica tercero en el torneo chileno y llega al amistoso luego de vencer a Unión La Calera por 2 a 0 en la ultima fecha. En el club trasandino militan también los argentinos Leonardo Gil, Leandro Benegas, Matías Moya, Agustín Bouzat, Emiliano Amor, Fernando de Paul y Ramiro González.

image.png

River vs Colo Colo: probables formaciones

River : Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Matías Kranevitter, Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martin Demichelis.

: Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Sebastián Boselli, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Matías Kranevitter, Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Miguel Borja. Colo-Colo: Bryan Cortés; Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Maximiliano Falcon y Erick Weimberg; Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil; Carlos Palacios, Damián Pizarro y Pablo Parra: DT: Gustavo Quinteros.