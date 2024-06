Ronaldinho fulminó a la Selección de Brasil en la previa a la Copa América 2024: "Falta de agallas"

ronaldinho sobre brasil.mp4

Además, en el posteo puede leerse -debajo del video- un polémico descargo de Ronaldinho: "Esto es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontra el espíritu para mirar los partidos", comenzó escribiendo.

"Este es quizás uno de los peores equipos de los últimos años, no tiene líderes respetables, sólo jugadores promedio en su mayor parte", remarcó, al mismo tiempo que destacó lo que para él es una gran crisis en Brasil: "He estado siguiendo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca he visto una situación tan mala como esta".

Hacia el final de su mensaje, redobló la puesta, acusando a los actuales jugadores de la Selección brasileña de tener "falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todo: de fútbol". Y agregó: "Repito, nuestra actuación ha sido una de las peores cosas que he visto nunca. Qué pena. Por lo tanto, declaro mi abandono. No veré ningún partido de la CONMEBOL Copa América, ni celebraré ninguna victoria", sentenció, dejando atónitos a sus seguidores, que reaccionaron rápidamente a su fuerte descargo.

